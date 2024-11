Sjećate se vječito nervozne mame iz Malcolma u sredini? Ima 68 godina i ponosno ističe svoje sijede!

Jane Kaczmarek proslavila se ulogom Lois Wilkerson u hit-seriji ''Malcolm u sredini'', a danas ju mnogi na prvu ne bi prepoznali.

Početkom 2000-ih godina serija ''Malcolm u sredini'' bila je pravi hit, a njeni likovi redovno su do suza nasmijavali sve pred malim ekranima.

Posebnu pozornost u svakoj epizodi imala je i mama obitelji Wilkerson, Lois, koju mnogi pamte kao jako nervoznu ženu koja je na svoje dečke uvijek galamila.

Utjelovila ju je Jane Kaczmarek koju je ova uloga vinula među zvijezde.

Jane danas ima 68 godina, a mnogi ju na prvu ne bi prepoznali. Ima potpuno sijedu kosu, ali i dalje nosi zarazan osmijeh gdje god se pojavi.

Uloga Lois donijela joj je tri nominacije za Zlatni globus i sedam nominacija za Primetime Emmy, a kritičari su je pohvalili zbog njezinog komičarskog talenta i nazvali je ženskim Homerom Simpsonom.

''Prije ''Malcolma u sredini'' nisam čak ni mogla dobiti audicije za komedije. Glumica sam neduhovite ljude'', rekla je Jane jednom prilikom.

Glumom se i danas bavi, a posljednji film u kojem je glumila je komedija ''And Now I Lay Me Down'' gdje ima glavnu ulogu.

Koliko je poznato, Jane je trenutno slobodna, a iza sebe ima razvod od kolege Bradleyja Whitforda. Par se vjenčao 15. kolovoza 1992. i dobio kćeri Mary i Frances te sina Georgea.

U lipnju 2009. iznenadili su javnost viješću da se razvode, a sve je postalo službeno u listopadu 2010. Jane izbjegava govoriti o ljubavnom životu i razlozima kraha svog braka. No kako su pisali američki mediji, njezin suprug je htio razvod.

Kako Jane izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Glavni junak serije bio je Malcolm kojeg je glumio Frankie Muniz. No, svoje uloge glumac se zbog bolesti uopće ne sjeća, a više pročitajte OVDJE.

Kako danas izgleda mali Dewey, pisali smo OVDJE.

A gdje je danas Reese, pogledajte OVDJE.

