Zbog uloge kojom se proslavio za njega zna cijeli svijet, ali on se uopće ne sjeća svog velikog uspjeha koji je postigao u životu!

Frankie Muniz bio je najslavniji dječak na svijetu, a sada se ne sjeća ni uloge ni serije koja ga je učinila zvijezdom, no utjehu je pronašao u potpuno drugačijoj profesiji.

Serija ''Malcom u sredini'' uveseljavala je tinejdžere diljem svijeta, a glumac Frankie Muniz koji ga je utjelovio bio je najveća dječja zvijezda svog vremena.

U šest godina, koliko se humoristična serija "Malcolm u sredini" snimala, Muniz je od dječačića postao tinejdžer, a s njime su rasli i njegovi fanovi.

No, taman kada je bio na vrhuncu slave Frankie je odlučio ostaviti Hollywood iza sebe i okrenuti se novoj karijeri, koja ga je neobjašnjivo privlačila. Naime, 2008. Frankie je objavio da se povlači iz svijeta glume te će svu svoju energiju usmjeriti prema svojoj velikoj strasti - vožnji formule. Muniz je sudjelovao u brojnim utrkama i prvenstvima od ranih 2000-ih, a u siječnju 2023. najavljeno je da će stalno voziti za Rette Jones Racing u ARCA Menards seriji u timu broj 30 Ford Mustang. Pokušao je postati i glazbenik, pa je bio bubnjar benda "Kingsfoil".

Od dječje zvijezde do raznih profesija prošao je sve, no najzanimljivije je u životnoj priči ovog 33-godišnjaka to što se on danas ničega ne sjeća.

Naime, Muniz je imao niz teških zdravstvenih problema, zbog kojih danas nema dugoročno pamćenje. Većine događaja iz prošlosti uopće se ne sjeća, a nakon što je pretrpio niz moždanih udara, izgubio je i velik dio kratkoročnog sjećanja, tj. jako teško pamti stvari oko sebe. Muniz je u životu pretrpio devet potresa mozga, a 2012. je imao prvi od dva ishemijska napada, koji su poznati kao "minijaturni moždani udari" koji nastaju kad organi ne dobivaju dovoljno kisika.

Kasnije pretrage pokazale su da je pretrpio najmanje 15 takvih moždanih udara, koji se nisu manifestirali tako ozbiljno kao dva veća napada koje je doživio.

"Uvijek sam bio zdrav. Nikad nisam pio alkohol, nisam zapalio nijednu cigaretu niti probao droge. Jedino što sam osjećao bio je stres. Volim se stalno kretati i ne znam se opustiti", rekao je Muniz.

Muniz danas tvrdi kako se zbog svoje situacije ne osjeća loše, već da živi život najbolje što može s obzirom na svoje okolnosti.

2020. godine vjenčao se sa suprugom Paige, a ona ga je natjerala da vodi dnevnik uspomena nakon svakog dana kako bi se kasnije mogao podsjetiti što su sve kao par zajedno radili i doživjeli tijekom godina. Pretprošle godine postali su i roditelji sinčića Mauza.

