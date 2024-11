Violeta iz Boljeg života u 63. godini pokazala opaki dekolte i uzak struk, izgleda bolje nego u danima najveće slave!

Glumica Lidija Vukičević privukla je sve poglede na crvenom tepihu jedne proslave u Beogradu.

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukićević ostala je jedna od najzgodnijih glumica iz 90-ih godina, a svojom fantastičnom figurom voli se pohvaliti i u 63. godini.

Da izgleda bolje nego ikad pokazala je na crvenom tepihu na proslavi rođendana jednog srpskog magazina, a kad je kročila iz auta mnogi nisu mogli skinuti pogled s nje.

Lidija je nosila crnu svilenu haljinu koja je imala veliki prorez na prsima, a bujne grudi stisnula je u crni grudnjak koji se vidio iznad haljine. Imala je i prorez na nozi, a mnogima je čak i više pozornosti s njenog fantastičnog tijela uzela bujna kovrčava kosa koju njeguje još od mladosti.

Jednom je otkrila da nikada nije bila na dijeti, ali zato ima nekoliko trikova koje koristi i oni joj daju uspješne rezultate. Za njezinu fantastičnu liniju zadužena je njezina aktivnost - kako kaže, uvijek je u nekoj žurbi, s jedne predstave trči na drugu i tako cijeli život.

"Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana'', rekla je jednom.

Najvažnijim čimbenikom za mladolik izgled smatra čitanje knjiga, ali onih sa psihološkom tematikom.

Svoju kožu održava kremama za tijelo i lice, bez kojih nikad ne ide na spavanje, a ispričala je i kako u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke. Stavlja samo puder, ruž i rumenilo. Otkrila je i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

Za mladoliko lice mora posjećivati estetske kirurge, ali da ne pretjeruje te da sve odrađuje minimalno.

"Vitaminske koktele radim stalno, a često ubrizgavam i hijaluronske filere. Hijaluron se istopi i meni je to sasvim u redu. Po mojim fotografijama od prije mjesec dana i sada može se vidjeti da ništa osim toga nisam radila", rekla je jednom.

Kako izgleda na fotografijama paparazza koje ne uredi za Instagram, pogledajte OVDJE.

Inače, Lidija se proslavila u seriji ''Bolji život'', gdje je glumila fatalnu Violetu, ali trag je ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017. godine.

Lidija je i ponosna majka dvojice sinova, a kako oni izgledaju pogledajte OVDJE.

