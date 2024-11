Kako izgleda kći Milana Štrljića? Dobio ju je u braku sa srpskom balerinom, jedan dio života bio joj je posebno težak

Naš glumac Milan Štrljić u braku s prvom suprugom dobio je kćer koja nije toliko poznata hrvatskoj javnosti, evo kako izgleda.

Naš legendarni glumac Milan Štrljić, kojeg smo u "Kumovima" gledali kao glavu obitelji Macan, legendarnog Stipana, o svom privatnom životu ne voli puno govoriti.

U sretnom je braku sa suprugom Dašom već 27 godina, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

No, malo tko zna da Milan ima kćer sa srpskom balerinom Slavicom Štrljić, a koja se zove Iva Štrljić.

Iva je krenula očevim stopama, a okušala se i kao spisateljica, voditeljica i političarka.

Nedavno je progovorila o teškom periodu u svom životu, onom kad su joj se roditelji razveli, a ona je morala odlučiti hoće li s majkom ostati u Beogradu ili će s ocem otići u Split kad je imala samo 15 godina.

''Sjećam se, naravno, nekih slika iz djetinjstva, moram reći da se ne sjećam svih, ono čega se ne sjećam uopće, a to ćete vi dobro razumjeti, to je to vrijeme kada su se moji roditelji razilazili. Toga se ne sjećam vjerojatno zato što sam to potisnula jer meni je bilo ljepše sjećati se samo nečeg lijepog, ali možda bi mi dobro došlo kada bih se prisjetila nečeg što nije toliko lijepo, važno je i za moju profesiju koja se bavi dušom, a i dobro je jer nekako čovjek se onda susretne sa samim sobom kada i to ispliva na površinu'', rekla je u emisiji ''Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović''.

''Ja sam rođena u Beogradu u kom sam završila osnovnu školu i prvi razred gimnazije, međutim stjecajem tih čudnih, neobičnih i za mene dosta potresnih okolnosti, kada sam ja imala 15-16 godina dogodio se rat i moji roditelji su se razveli. To je, slobodno mogu reći, za mene najtjeskobniji period života koji me je zauvijek promijenio. Ja mislim da poslije toga nisam nikada više bila ista djevojčica kakva sam bila prije. U toj fazi moj tata je otišao živjeti u Hrvatsku i s njim smo tada otišli moj brat i ja. Ono čega se sjećam tih godina je to da smo mi svi imali dojam da će cijela ta nesuglasica, sve to što se događalo tada u tim našim državama nekako utihnuti i da to neće toliko dugo trajati. Uopće nisam imala dojam kada sam otišla tamo da ću se zadržati više od nekoliko dana, a onda se kasnije ispostavilo da sam ostala tamo negdje otprilike tri, četiri godine'', ispričala je i priznala da joj je bilo jako teško odlučiti hoće li živjeti s majkom ili s ocem.

''Jako je nezgodno… Mama ostaje ovdje, tata odlazi tamo, a vi s vaših 15 godina trebate odlučiti hoćete li izabrati tatu ili mamu. To je strašna situacija. Ja sam znala da ću, što god da odlučim, cijeli život biti kriva. I to je istina. Osjećaj krivice čitavog života sam nosila sa sobom. Znala sam da ću, ako s 15 godina kažem idem s tatom, možda povrijediti mamu, a ako kažem idem s mamom, da ću možda povrijediti tatu. Mene ta odluka nikada nije napustila. Stalno sam imala preslikan osjećaj krivice'', dodala je.

S ocem je ostala u kontaktu, a kako izgleda pogledajte u našoj galeriji.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Zna se koju će cifru Prija zaraditi u novogodišnjoj noći, o ovome većina glazbenika može samo sanjati!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Sjećate se nje? Radila je kao dadilja, a onda dobila ulogu svog života s Jamesom Bondom, evo gdje je danas!