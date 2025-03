Polugoli outfit s Oscara kakav zaista nikad nismo vidjeli

Julia Fox izazvala je pozornost na zabavi Vanity Faira nakon Oscara odvažnim stajlingom - prozirnom haljinom boje kože koja je jedva prekrivala tijelo, dok su intimne dijelove prekrivali pramenovi kose.

Talijansko-američka glumica i model Julia Fox privukla je pozornost na zabavi Vanity Faira nakon dodjele Oscara u Wallis Annenbergu, centru za izvedbene umjetnosti u Beverly Hillsu, svojim odvažnim stajlingom koji je više otkrivao nego skrivao.

Julia Fox - 4 Foto: Profimedia

Nosila je prozirnu haljinu boje kože, gotovo nevidljivu na tijelu, dok su njezine intimne dijelove prekrivali pramenovi kose.

Julia Fox - 3 Foto: Profimedia

Julia Fox - 2 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Fox je kratko bila u vezi s reperom Kanyeom Westom. U intervjuu za Times rekla je da žali zbog toga.

"Mrzim to. Bilo je samo nekoliko tjedana, ali dovoljno da me obilježi do kraja života. Bila sam u vjerojatno najneugodnijoj poziciji u svom životu i to mnogo govori. Ne želim biti poznata po tome što sam nečija djevojka", rekla je.

Fox i West vezu su počeli na Staru godinu 2021., a potrajala je do Valentinova 2022. godine. Njihova je romansa uslijedila nakon što se West 2021. rastao od bivše supruge Kim Kardashian.

