Ovako izgledaju sinovi Violete iz Boljeg života: Jedan od njih krenuo je očevim stopala, a drugi se može pohvaliti titulom pilota!

Lidija Vukićević često se pohvali svojim sinovima na društvenim mrežama, a njezini pratitelji zaključili su da su pravi frajeri.

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukićević s bivšim suprugom, nogometašem Mitrom Mrkelom dobila je sinove Davida i Andreja.

Njezini sinovi se ne eksponiraju u javnosti, ali Lidija je nerijetko dijelila fotografije na Instagramu sa svojim nasljednicima s kojima ima veoma blizak odnos.

Inače, Andrej je krenuo očevim stopama i uspješan je nogometaš, a bio je i član mlade reprezentacije Srbije. S druge strane, David je odabrao drugačiji put te se može pohvaliti titulom pilota.

Lidija se također ranije ove godine pohvalila uspjehom sina Andreja, a više o tome pisali smo OVDJE.

Lidija je jednom za Blic otkrila ispituje li svoje sinove o braku.

"Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovjek poželi... Imaju djevojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati to jer na brak i ljubav gledam drukčije, to je iz emocije, nije nešto u stilu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa" rekla je za Blic svojevremeno.

Inače, glumica je također nedavno za srpske medije otkrila i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

Više o tome pročitajte OVDJE.

