Violeta iz Boljeg života priznala da posjećuje estetskog kirurga, ovo su zahvati koje je radila: "Uvijek me je brinulo..."

Lidija Vukićević objavom svojih fotografija potiče komentare na račun izgleda, a sada je otkrila koje promjene je dosad radila na sebi.

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukićević ostala je jedna od najzgodnijih glumica iz 90-ih godina, a svojom fantastičnom figurom voli se pohvaliti i u 63. godini.

Ipak, ona je sada otkrila da posjećuje estetske kirurge, ali da ne pretjeruje te da sve odrađuje minimalno.

"Vitaminske koktele radim stalno, a često ubrizgavam i hijaluronske filere. Hijaluron se istopi i meni je to sasvim u redu. Po mojim fotografijama od prije mjesec dana i sada može se vidjeti da ništa osim toga nisam radila", rekla je.

Lidija je objasnila i zašto se uvijek bojala otići pod nož.

"Uvijek me je najviše brinulo da ne promijenim osobni opis, to je u poslu kojim se bavim jako bitno. Nisam željela izgubiti mimiku lica i karakteristike svoje ličnosti. Nije prvi put da ljudi komentaraju da sam radila ovo ili ono, ali to zaista nije točno", objasnila je.

"Lidija je jedna od najljepših dama s domaće javne scene, a moj posao je da održavam njezinu ljepotu i mladolik lik. Kombiniramo razne metode liftinga lica, pa je tako bilo i ovaj put. Njezin duh je mlad i razdragan, pa je neophodno da ga i fizički izgled isprati", rekao je doktor koji je neguje, prenosi Blic.

