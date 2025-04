Tko je ovaj zgodni mladić koji je sve osvojio u hit priči, a to ni u snu nije planirao?

Glumac Kyle Allen slučajno se našao u Hollywoodu, a plan mu je bio postati nešto sasvim drugo.

Zgodni glumac Kyle Allen privukao je veliku pažnju u posljednje vrijeme, a evo tko je on.

Kyle Allen - 7 Foto: Profimedia

Američki glumac rođen je 10. listopada 1994. godine u Livermoreu, Kalifornija. Prije nego što se posvetio glumi, intenzivno se bavio akrobatikom i klasičnim baletom, trenirajući u Kirov Academy of Ballet u Washingtonu, D.C. ​

Kyle Allen - 8 Foto: Profimedia

Svoju glumačku karijeru započeo je ulogom Hawka Lanea u Huluovoj dramskoj seriji "The Path" (2016.–2018.), gdje je glumio uz Aarona Paula i Michelle Monaghan. Godine 2018. pojavio se u seriji "American Horror Story: Apocalypse" kao Timothy Campbell. ​

Kyle Allen - 3 Foto: Profimedia

Na filmskom platnu, Allen je debitirao 2016. godine u filmu "1 Night". Širu prepoznatljivost stekao je ulogom Balkana, člana bande Jets, u Spielbergovoj adaptaciji mjuzikla "West Side Story" iz 2021. godine. Iste godine tumačio je glavnu ulogu Marka u znanstveno-fantastičnoj romantičnoj komediji "The Map of Tiny Perfect Things". ​

Kyle Allen - 2 Foto: Profimedia

Godine 2022. Allen je glumio Skylera u romantičnoj drami "The In Between" te Romea u filmu "Rosaline", modernoj interpretaciji "Romea i Julije". Pojavio se i u filmu "The Greatest Beer Run Ever" uz Zaca Efrona i Russella Crowea. ​

Kyle Allen - 4 Foto: Profimedia

U 2023. godini, Allen je tumačio lik Maximea Gerarda u filmu "A Haunting in Venice", trećem nastavku adaptacija Hercule Poirota koje režira Kenneth Branagh. ​

Nedavno, 2025. godine, Allen je ostvario glavnu ulogu Brada Ackermana u Netflixovoj romantičnoj komediji "The Life List", gdje glumi uz Sofiju Carson. Film prati priču o odvjetniku koji pomaže mladoj ženi da ispuni popis životnih želja svoje preminule majke. ​

Film ''The Life List'' Foto: Profimedia

Kyle Allen - 5 Foto: Profimedia

Allenov put do glumačke karijere bio je neuobičajen; nakon što se preselio u Los Angeles s namjerom da se bavi plesom, samostalno je učio o glumi putem internetskih vodiča i nastupa na ulicama, što je na kraju dovelo do njegovog proboja u Hollywoodu.

Kyle Allen - 9 Foto: Profimedia

Kyle Allen - 1 Foto: Profimedia

Aktivan je i na društvenim mrežama gdje ga prati više od 500 tisuća ljudi.

