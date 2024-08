Holivudskog miljenika radnici izvukli iz bazena na Ibizi, prebačen je u bolnicu, oglasio se i njegov predstavnik

Glumac Zac Efron pronađen je u bazenu na Ibizi pa hitno prebačen u bolnicu, oglasio se i njegov menadžer.

Glumac Zac Efron završio je u bolnici u Španjolskoj nakon incidenta u bazenu, prenosi TMZ.

Njegov predstavnik poručio je da je u bolnici završio samo preventivno i da ga tamo nisu dugo zadržali i dobro se oporavlja.

Međutim, izvori su za TMZ poručili da su Efrona u bazenu pronašla dva čovjeka koji rade u vili u kojoj je odsjeo na Ibizi i izvukli ga iz vode. Predstavnik glumca je sve nazvao samo manjim incidentom te nije za sad objasnio što se točno dogodilo Efronu.

Inače, nekad jedan od najljepših glumaca svijeta, a danas 36-godišnji Zac medijske stupce često puni zbog svog izgleda.

Zac se prošle godine pojavio na naslovnici časopisa Men's Health i tada prvi put pokušao objasniti što se dogodilo s njegovim licem, nakon što su glasine o plastičnim operacijama kružile već godinu dana. U svom intervjuu otkrio je da je imao gadnu nesreću kod kuće koja je uzrokovala veliku transformaciju njegovog lica.

Navodno se poskliznuo u čarapama dok je trčao kod kuće, zbog čega je bradom udario u granitnu fontanu.

Uz to je tvrdio da ne zna da je bio tema rasprava na društvenim mrežama i da je zapravo postao viralan zbog svoje čeljusti koja izgleda drugačije, sve dok ga majka nije nazvala da ga pita je li išao pod nož.

"Kad bih se obazirao na ono što drugi ljudi misle o meni do te mjere da oni misle da ja cijenim njihova mišljenja, definitivno ne bih mogao raditi ovaj posao", izjavio je tada.

Njegov prijatelj Kyle Sandilands također je progovorio u njegovo ime i stao u njegovu obranu, rekavši da on nikada ne bi učinio tako nešto.

On Zaca poznaje godinama, a nagađanja je odbacio u The Kyle and Jackie O Showu.

"Znao bih da je imao bilo kakvu plastičnu operaciju, naravno dato nije učinio", izjavio je i dodao kako odlazak na plastičnu operaciju ne bi imao smisla jer Zac predobro izgleda i bez toga.

