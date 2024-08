Holivudski miljenik novim je prizorima slomio srca obožavateljica, krije li pravu istinu cijelo vrijeme?

Holivudski glumac Zac Efron ovih dana uživa na Mykonosu, a društvenim mrežama proširio se videozapis koji je poljuljao mišljenja obožavateljica.

Jedan od najpoznatijih glumaca svijeta Zac Efron ovih dana uživa na Mykonosu s prijateljima.

U posljednjem izlasku, Zac se fotografirao s plesačima iz kluba, a potom i s muškarcem kojeg je ljubio u obraz.

Ove fotografije njegovim obožavateljicama odmah su poljuljale osjećaje, a strani mediji se pitaju je li cijelo vrijeme skrivao da je homoseksualac.

Podsjetimo, Zac je nedavno bio glavna tema medija nakon incidenta na Ibizi. Efrona su u bazenu pronašla dva čovjeka koji rade u vili u kojoj je odsjeo na Ibizi i izvukli ga iz vode. Predstavnik glumca je sve nazvao samo manjim incidentom te nije objasnio što se točno dogodilo, a Zac je nakon toga odvezen u bolnicu.

Inače, nekad jedan od najljepših glumaca svijeta, a danas 36-godišnji Zac medijske stupce često puni zbog svog izgleda.

Zac se prošle godine pojavio na naslovnici časopisa Men's Health i tada prvi put pokušao objasniti što se dogodilo s njegovim licem, nakon što su glasine o plastičnim operacijama kružile već godinu dana. U svom intervjuu otkrio je da je imao gadnu nesreću kod kuće koja je uzrokovala veliku transformaciju njegovog lica.

Navodno se poskliznuo u čarapama dok je trčao kod kuće, zbog čega je bradom udario u granitnu fontanu.

Uz to je tvrdio da ne zna da je bio tema rasprava na društvenim mrežama i da je zapravo postao viralan zbog svoje čeljusti koja izgleda drugačije, sve dok ga majka nije nazvala da ga pita je li išao pod nož.

"Kad bih se obazirao na ono što drugi ljudi misle o meni do te mjere da oni misle da ja cijenim njihova mišljenja, definitivno ne bih mogao raditi ovaj posao", izjavio je tada.

Njegov prijatelj Kyle Sandilands također je progovorio u njegovo ime i stao u njegovu obranu, rekavši da on nikada ne bi učinio tako nešto.

On Zaca poznaje godinama, a nagađanja je odbacio u The Kyle and Jackie O Showu.

"Znao bih da je imao bilo kakvu plastičnu operaciju, naravno dato nije učinio", izjavio je i dodao kako odlazak na plastičnu operaciju ne bi imao smisla jer Zac predobro izgleda i bez toga.

