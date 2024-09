Zbog mišića bivše spajsice posramili su se i muškarci, ove fotke su dokaz da teretanu ne preskače ni u 51. godini

Bivša Spajsica Mel C pokazala je svoje isklesano tijelo u 51. godini, a kada je izlazila iz mora svi su gledali samo nju.

Melanie Chisholm, poznatija kao bivša članica grupe Spice Girls, pokazala je svoje zategnute obline tijekom odmora na Ibizi.

50-godišnja Mel C sasvim je sigurno dala do znanja da redovito posjećuje teretanu, s obzirom na njezinu isklesanu liniju.

Na plaži se pojavila uz svog dečka, australskog modela Chrisa Dingwalla, dok je plivajući u moru privukla poglede svih prolaznika u crnom kupaćem kostimu.

Inače, Mel C, poznata i kao Sporty Spice, britanska je pevačica, tekstopisac i glumica, najpoznatija kao članica Spice Girls, jednog od najuspješnijih ženskih glazbenih sastava svih vremena.

Sporty Spice bila je poznata zbog svoje sportske odeće, atletske građe i energičnih nastupa. Uvijek je nosila trenerke, tenisice i često pokazivala ljubav prema sportu, posebno nogometu.

Nakon raspada "Spice Girls" 2000. godine, Melanie C je započela uspešnu solo karijeru. Njezin debi album Northern Star (1999) bio je vrlo uspješan i prodao se u više od 4 milijuna primjeraka širom svijeta. Najpoznatiji hitovi s albuma su "Never Be The Same Again" i "I Turn to You".

Pored glazbene karijere, Mel C se okušala i u glumi. Nastupala je u mjuziklu "Blood Brothers", za što je bila nominirana za nagradu Laurence Olivier, jednu od najprestižnijih kazališnih nagrada u Velikoj Britaniji.

Mel C se tijekom karijere borila s problemima vezanim za samopouzdanje i ishranu, ali je uspjela prevladati te poteškoće. Danas promovira fizičku aktivnost i mentalno zdravlje.

