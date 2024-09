Naš najpoznatiji travel influencer odbrusio hejterima: ''Spavao sam po šupama, sad gradim stanove po Zagrebu, i sad se pitam...''

Kristijan Iličić u podužoj objavi na društvenim mrežama odgovorio je svima onima koji prozivaju njegov rad.

Hrvatski putopisac, travel bloger i poduzetnik Kristijan Iličić, kojeg na Instagramu prati gotovo pola milijuna ljudi, na društvenim mrežama objavio je podužu objavu zbog komentara mrženje koje čita svakodnevno. U njoj se prisjetio svojih početaka, a otkrio je i da radi na novom projektu.

"Kao netko tko putuje svijetom već godinama i dijeli svoja iskustva na društvenim mrežama, osjećam potrebu da napišem ovo. Kao što mnogi od vas znaju, posljednjih mjeseci prolazim kroz period manjka motivacije. To je razlog zašto nisam često objavljivao sadržaj sa svojih putovanja. Godinu i pol dana bilo mi je izuzetno teško. Unatoč svemu, moje društvene mreže ostaju moj prostor, i smatram da imam pravo objavljivati što želim, bilo da se radi o putovanjima, odmoru, ili privatnim trenucima sa svojom obitelji i prijateljima. Ako želim podijeliti trenutke iz vile mog prijatelja, pokazati mjesta koja posjećujem, to je moja odluka", započeo je.

"Nisam savršen, puno puta sam pogriješio, ali učim svaki dan. Spreman sam prihvatiti svoje nedostatke i mane, spreman sam učiti i biti bolja osoba za sebe i svoju okolinu. I sada se pitam – da li i danas trebam živjeti u 50 kvadrata? Zar nije lijepo vidjeti napredak nekoga tko nikad nije prevario nikoga, tko je sve svojim trudom i radom stvorio? Sve to postigli smo uz mnogo neprospavanih noći, mnogo rada i odricanja... Trudimo se i radimo danonoćno, ne samo kao putnički influenceri, već i kroz našu agenciju za digitalni marketing... Vodimo društvene mreže, radimo i surađujemo s hrpom influencera na Balkanu, bavimo se video produkcijom i mnogim drugim djelatnostima iz područja digitalnog marketinga. To je sve ono što se ne vidi na društvenim mrežama. Ako je to sve tako lako kako mnogi kažu, pa svatko ima iste uvjete, svatko može početi putovati i objavljivati...", dodao je.

"Ni mi nismo znali što radimo kada smo krenuli, ali smo iz ljubavi prema putovanjima jednostavno počeli sve i svašta. Malo po malo, učili smo na greškama, usavršavali se, nadograđivali znanje i pristup, i s vremenom postajali sve bolji. Naučili smo da se ništa ne događa preko noći i da svaki napredak zahtijeva nevjerojatnu količinu truda, vremena i učenja. I što je najvažnije od svega uvijek je važno biti iskren i dosljedan sebi. Nedavno sam otvorio tvrtku i u procesu smo gradnje 40 stanova u Zagrebu. Zamisli to – mali lik iz Dubrave, koji je do prije 10 godina stopirao i spavao po šupama, jeo s ulice i bio potpuno izvan radara, sada pokušava graditi stanove u glavnom gradu", nastavio je.

Za kraj se ponovno osvrnuo na "kritičare" njegova rada.

"Bilo koji posao može propasti i mogu se opet naći na početku. To je život, puno puta sam bio na dnu. Važno je dići se. Ustrajnost i spremnost na nove početke ono su što me drži, što mi daje snagu da nastavim dalje, unatoč svim preprekama i kritičarima. Svaki pad je prilika za novi uspon, a svaki izazov je prilika za rast. Možda se opet jednog dana nađem na početku, ali znam da mogu ponoviti uspjeh jer imam formulu za to'', zaključio je.

Brojni pratitelji odmah su ga podržali.

''Bravo za sve napisano'', ''Ti si car'', ''Samo naprijed'', ''Svaka čast'', samo su neki od komentara ispod objave.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Nekad i sad Žene su ludjele za njim kad se pojavio u ''Spasilačkoj službi'', predviđali su mu blistavu karijeru, ali je onda napravio zaokret!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Prijović pokazala isklesani trbuh u mini topiću, zgodni suprug nije ju puštao iz zagrljaja!

Pogledaji ovo Celebrity Naš najpoznatiji svjetski putnik zabrinuo priznanjem: "Ispod ovog osmijeha krije se borba za koju znaju samo moji najbliži..."

Pogledaji ovo Celebrity Naša najpoznatija svjetska putnica u Leipzigu privukla pažnju s originalnim navijačkim plakatom!

Pogledaji ovo Celebrity Omiljeni hrvatski travel bloger u samo jednom danu skupio 16 tisuća dolara za Afganistanku čija ga je životna priča potresla

Pogledaji ovo Celebrity Lepa Brena prekinula nastup i rasplakala publiku prekrasnom gestom, evo što je napravila!

Pogledaji ovo Celebrity Elton John progovorio o zdravstvenom stanju, objasnio s čime se borio: ''Proces je spor, ali...''