Lepa Brena prekinula nastup i rasplakala publiku prekrasnom gestom, evo što je napravila!

Lepa Brena bila je gost na koncertu grčkom glazbeniku u Beogradu, a tamo je odala počast frontmenu Riblje Čorbe koji je preminuo u srijedu.

Jedan od najpopularnijih grčkih pjevača Nikos Vertis održao je koncert na stadionu Tašmajdan u Beogradu. Publiku je zabavljao svojim brojnim hitovima poput ''As Tous Na Lene'', ''An eisai ena asteri'', ''De me skeftesai'', a onda mu se na pozornici pridružila i naša regionalna zvijezda - Lepa Brena, piše Informer.

Legendarna glazbenica na pozornicu je stigla s osmijehom na licu, ali je onda prekinula nastup i nekoliko minuta posvetila frontmenu Riblje Čorbe, Bori Đorđeviću koji je preminuo u srijedu.

''Moramo odati počast velikanu Bori Čorbi koji nas je napustio'', rekla je Brena pa zapjevala a cappella njegovu popularnu pjesmu ''Kada padne noć''.

Video s koncerta možete pogledati OVDJE.

Srpski mediji pišu i da su okupljeni s Brenom pjevali uglas, a brojni su i plakali.

