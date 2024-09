Tko je žena kojoj je Bora Čorba posvetio pjesmu ''Ostani đubre do kraja''? Slomila mu je srce, a bila je prava ljepotica!

Pokojni frontmen grupe Riblja Čorba Bora Đorđević svoje tri pjesme posvetio je jednoj ženi, a ona ga je jako povrijedila.

Bora Đorđević, frontmen benda "Riblja čorba", preminuo je u 72. godini života.

Iza sebe ima dugogodišnju karijeru s ovim rock sastavom, a malo tko zna da je čak tri pjesme posvetio jednoj ženi.

Najpoznatija je svakako pjesma ''Ostani đubre do kraja'', koja je objavljena na kultnom albumu ''Kost u grlu'' 1979. godine.

A evo i kome je posvećena. U pitanju je Biljana Nevajda, bivša plavokosa manekenka koja je sedamdesetih godina prošlog stoljeća bila među najpopularnijim djevojkama, prenosi Žena.rs.

Bora je prvi put vidio Biljanu dok je svirao "Lutku sa naslovne strane".

Desetak dana kasnije otišao je u Split, gdje ju je ponovo sreo i potpuno poludio za fatalnom ljepoticom.

Započeli su romansu, ali veza je pukla već posle 6 mjeseci, kako je Biljana tada govorila, jer Bori nikada nije mogla u potpunosti vjerovati.

Nevajda je ubrzo odlučila nastaviti život u Sarajevu te je pozvala Boru kako bi se oprostila od njega. Emotivno povrijeđen, roker je za šankom kafića u kome su se pozdravili napisao kultnu pjesmu. Biljana je napustila Beograd zbog jednog Sarajlije s kojim je dobila i dijete. Pjesmu je čula prije nego što je objavljen album "Kost u grlu" 1979. godine.

''Bila je večer. Zvoni telefon, javlja se Bora. Moli me da se nađemo Pod lipom da mi pročita pjesmu koju mi je napisao. Spremim se i odem da ga vidim, kad tamo… Baš kao u pjesmi: "Dok stoji za šankom djelomično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubija lagano konjak, cigarete". Sjednemo za stol i on mi, onako u cugu, iz svoje čuvene sveščice, u koju je zapisivao stihove, pročita: "Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta tu mogu, bar se nasmiješi kada me vidiš, ostani đubre do kraja!" U prvi mah mi je to "đubre" zvučalo pomalo grubo, ali kad sam shvatila da je to "đubre" zapravo jedna opasna, fenomenalna osoba kojom je on očaran, a ona ga nemilosrdno ostavlja, definitivno mi se dopala pjesma! Međutim, to je bilo sve. U tom trenutku nije izazvala nikakav osjećaj u meni. Sjećam se da sam čak bila ravnodušna i kada su tu stvar puštali na mojoj svadbi. Uopće me nije doticala'', rekla je svojevremeno Biljana.

Ona je otkrila da je hladno reagirala na ove stihove zato što se u to vrijeme strašno zaljubila.

''Nepuna dva mjeseca nakon te večeri otputovala sam za svojom ljubavi u Sarajevo. Nakon toga počinje jedan sasvim drugi život za mene. Zaboravila sam i Čorbu i sve što mi se u životu do tada događalo.''

Inače, Biljana Nevajda je u svijet modelinga ušla 1968. godine, a prije toga se bavila gimnastikom.

Trideset reklama snimila je u Sloveniji, a u Dubrovnik je putovala i do pet puta mjesečno.

Biljana je i dalje u braku sa Sarajlijom zbog kog je ostavila Boru, a na kako danas izgleda, pogledajte u nastavku.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Svima je zastao dah kad se Georgina pojavila na crvenom tepihu, a pravo ludilo je nastalo kad je pokazala prorez na haljini!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Preminuo je frontmen grupe Riblja Čorba, od njega su se oprostili kolege iz benda: ''Dragi naš Boki...''

Pogledaji ovo Celebrity Zdravstveno stanje Bore Čorbe dodatno se pogoršalo: "Prima kisik i nije sposoban ni za jednu operaciju..."

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Riblje Čorbe završio je u bolnici, nastupi su otkazani do daljnjega

Pogledaji ovo Celebrity Kako je legendarni James Bond zaslužio titulu najvećeg holivudskog džentlmena? Ima 71 godinu, a žene ga i dalje obožavaju!

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović našao je način da preboli krah braka s Melinom, otkrio što mu je na duši!