Naša predivna glumica otkrila zašto joj se uloga u novoj seriji jako svidjela: ''Temperamentna je i voli da je po njenom''

Katarina Baban prisustvovala je premijeri nove serije Nove TV ''U dobru i zlu'', a za naš portal otkrila je kako joj se sviđaju prve viđene scene.

Naša predivna glumica Katarina Baban u novoj seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' utjelovit će zgodnu Petru Praljak.

Svega nekoliko dana ostalo je do početka emitiranja na televizijskim ekranima, a danas je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana premijera prve epizode. Glumačka ekipa, članovi produkcije te brojni predstavnici medija imali su jedinstvenu priliku pogledati prvu epizodu ove iščekivane serije, dobivši tako savršen uvod u ono što mnogi već sada nazivaju najuzbudljivijim televizijskim projektom godine.

A svoj dojam kratko je prokomentirala i Baban.

''Ja sam oduševljena, vidim to i po reakcijama kolega. Izašli su van nasmiješeni i ozarenih lica. Mislim da će ovo bit jedna jako dobra i kvalitetna serija. Toliko toga se dogodi već u prvoj epizodi i mislim da je nemoguće ostati ravnodušan na ovakav sadržaj i zaplet.''

Ona već u prvoj epizodi, baš poput glavnog lika, otkriva da nešto veliko skriva.

''Ja sam dosad imala najviše priliku igrati negativku, i sad su me prijatelji zezali da opet glumim negativku, ali ova negativka je doista drugačija. Premazana je svim mastima, jako je lukava, snalažljiva i ostavlja dojam jedne žene koja zna što želi. Ne da da ju itko maltretira, ucjenjuje i njoj sam doista drugačije pristupila nego ostalim ''zlicama''. Temperamentna je, voli da je po njenom i moram priznati da mi se to sviđa'', otkrila je sitno, a što to skriva i hoće li i vas oduševiti prva epizoda kao i nju, saznajte već sljedećeg ponedjeljka, 9. rujna, u 21:15 na Novoj TV.

