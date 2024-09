Naša pjevačica podijelila je strašno iskustvo s dječjeg igrališta: ''Slikao je djecu, uključujući i moje...''

Naša pjevačica Nika Antolos doživjela je izuzetno neugodno iskustvo na dječjem igralištu, njeni pratitelji su uznemireni.

Naša pjevačica i radijska voditeljica Nika Antolos podijelila je svoje nedavno iskustvo i šokirala pratitelje na Instagramu.

Ovakva situacija strah je svakog roditelja, a ona je napisala što se točno događalo.

''Jučer na dječjem igralištu imigrant (da, imigrant, kome god smetalo) slikao je djecu uključujući i moje dijete. Na sreću, tata jednog djeteta uočio ga je, uzeo mu mobitel i izbrisao sve slike, uz rečenicu: Vidimo li te još jednom, nećeš ovako dobro proći. Rekla sam to nježnije nego on, naravno. Vjerujte mi, Bogu hvala da nisam bila, jer ne bi odšetao na svojim nogama'', napisala je Nika.

''Ako vi nećete nadzirati tko nam dolazi u zemlju, ako vi nećete štititi našu djecu - mi ćemo. A kako ćemo to činiti, to se samo nas tiče. Kad ste zadnji puta prošetali Tomislavcem...? Toliko. Prešućuju se sve neugodne situacije s migrantima, jer ne vole da to izlazi u javnost. Neće ići. Moramo li mi svojoj djeci od 10 i manje godina kupovati paprene sprejeve ili će država napokon krenuti štititi najmanje više nego njih?? Ne smijemo dozvoliti da obzir pojede djetinjstvo i nevinost. Dosta. Dao im Bog mira, nama također!'', poručila je.

Pratitelji su je u komentarima podržali, a šok pročitanim nisu mogli sakriti.

Prisjetimo se, Nika se već godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti. U veljači je za IN magazin otkrila da već pet godina nema simptome.

Svima je najpoznatija kao pjevačica grupe Feminnem, a odnedavno radi i kao radijska voditeljica.

