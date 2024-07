Feminemke su uskočile u badiće, zatvorile oči na ženske nesavršenosti te otkrile svoje srodne duše!

Zašto bi dugo toplo ljeto moralo proći bez ritma iz Feminnem radionice? ''Srodne duše'' pjesma je koja ima sve što jedan ljetni hit treba. Nika, Neda i Pamela uskočile su u kupaće kostime, zatvorile oči na ženske nesavršenosti te otkrile svoje srodne duše.

One su svakako dobre djevojke. Medijima ne serviraju skandale, a često svoja razmišljanja prenose i na papir, pa tako nastaju i nove pjesme, poput ove koje je ''friško'' objavljena:

''Sjednemo u studio i to se zna da će se nešto napisati. Sjednemo na pod, svaka uzme komad papira i kemijsku i to se završi zaista relano sat vremena, s tim da ako kažemo 3 sata računamo i snimanje'', priča Nika Antolos.

Kada su zajedno, ne treba dugo da misli odu u istom smjeru. Priznaju - ima tu i osobnog iskustva, ali i sazrijevanja:

''Govori o onim nekim standardnim situacijama današnjice. Ono vječno se nadaš tom nekom svojom dobrotom i vrijednostima da ćeš nać tog nekog na druge staze. I onda se desi da taj frajer uvijek hoće to nešto na kratke staze. I zapravo je sprdačina na to jer mi ni jedna ni druga ni treća nismo ti tipovi'', dodala je Nika.

Ako je suditi prema bračnim statusima, one su svoje srodne duše pronašle. No, napominju, ovaj termin ne bismo trebali tumačiti samo na romantičan način:

''Koliko je to moguće definitivno da, naravno da postoje dani kada bi ga katapultirala kroz balkon i on mene'', našalila se Pamela Ramljak.

''Iskreno nemam pojma, ja radim na sebi, to je nekako najbitnije, radim na svom djetetu, da to sve klapa kako bi trebalo po svojim životnim i svjetovnim mjerilima'', govori Nika.

Srodne su duše, kaže, i kada se radi o zajedničkom radu u grupi. Nakon 10 godina glazbene pauze zbog majčinstva, Nika, Pamela i Neda vratile su se zajedno na scenu sredinom 2022. godine.

''Definitivno, jako smo slične karakterno, slične i različite, slične u onim stvarima koje su bitne za jedan bend, a različite u nekim svojim stvarima, ali mislim da je važno da se volimo, cijenimo, i poštujemo. I ljubimo te razlike. Po meni je to ključ. Kad čovjek dođe do tog stadija to je brak u drugom obliku'', smatra Pamela.

Cijelog ljeta zbog obveza su razdvojene. Zajednički nastupi čekaju ih tek u kasno ljeto.

Ipak, snimanje videospota poslužilo im je kao kratki zajednički godišnji odmor. Ali i pomicanje osobnih granica:

''Nama se teško skinuti, biti baš u tim izdanjima, ali realno kad se pogledamo sve tri imamo djecu doma i dobro mi to hendlamo. Uvijek imamo tu neku manu koju ne volimo prikazivati, pa to sakriješ s nečim. U jednom slučaju pareo, u drugom puder, ja imam te vene i kapilare od kad sam trudna bila, ali mi vidimo sebi najveći problem neki, ali gluposti, kao i svaka žena'', priča Nika.

Ovom ljetnom ljubavnom pjesmom grupa Feminnem najavljuje i skori izlazak novog albuma.

