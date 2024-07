Ljubavna bajka s nesretnim krajem: Indira Levak sve je šokirala objavom o kraju ljubavi s Miroslavom!

Indira Levak šokirala je javnost viješću da se razvodi. Nakon nešto više od deset godina braka, došao je kraj ljubavi s fitness trenerom, poduzetnikom i menadžerom Miroslavom Levakom. U intervjuima je često govorila da je Miroslav ljubav njezina života, a što je kumovalo razvodu, nije otkrila.

Nakon nešto više od 10 godina bračne idile - šok! Ljubavi je došao kraj. Na svojem Instagram profilu Indira je objavila vijest da se razvodi.



''Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijelim poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji'', napisala je.



Kao grom iz vedra neba, Indira je iznenadila javnost. Iako se sve činilo bajkovito, nije se libila priznati da i u njezinu braku ništa nije savršeno.



''Ja stalno govorim da bude tu uragana, svega tu bude. Jako smo jezičavi, puno padne čak i onako teških riječi, ali to je sve u afektu. Tosi opraštamo jedno drugom. I ono što je bitno, ja sam shvatila da stvarno ne treba da to traje dva, tri, pet, šest dana, mjesec dana, nego se pomirimo nakon 5 minuta i idemo dalje'', ispričala je Indira jednom prilikom.



Indira i Miroslav vjenčali su se početkom lipnja 2014. Evo kako su o svojoj ljubavi tada govorili.



''Uživamo u svakom trenutku, ovo su nam najljepši trenuci, trudimo se bit zajedno u svakom trenutku, zajedno radimo, stvaramo, baš smo se poklopili i i tome svemu nas je sreća pogledala i dragi Bog'', rekao je tada Miroslav Levak.



''Zgodan je nije loš, k tome pametan, jako radišan jedino što ne voli nosit smeće, to me jako živcira, ne voli usisavati'', šalila se nekad Indira.



Priznao nam je Miroslav tada i što mu je jedino, naravno u šali, smetalo kod Indire.



''Toliko štikli nisam vidio ni u filmovima, prvo me šokiralo kad sam ušao kod nje doma, odmah sam vidio dva motora da mogu kupit za te štikle, onda sam si mislio kako bih ja to sad prodao nekome...'', govorio je.



Indira je sa suprugom gradila i poslovno carstvo. Ulagali su u nekretnine, bavili se turizmom i najmom apartmana u Istri, a zajedno su pokrenuli i proizvodnju namještaja, koji je dizajnirala upravo slavna pjevačica. Nekadašnji bodybuilder bio je i Indirin osobni trener, a u svojem su domu živjeli s tri mačke.



Prije Miroslava Indira je bila u braku s poduzetnikom Narcisom Mujkićem. Taj je brak trajao devet godina, a navodno je presudila nevjera. Ipak, ostali su u prijateljskim odnosima.



Indiri želimo da se ljubav što prije ponovno useli u njezino srce.

