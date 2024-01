Kći naše pjevačice žrtva je nasilja, ona je sada o svemu progovorila: "Sad mi tu njezinu čarobnu svjetlost netko gasi cipelama. Neće ići"

Nika Antolos progovorila je o problemu vršnjačkog nasilja s kojim se suočila njezina kći.

Pjevačica i članica grupe Feminnem Nika Antolos požalila se na probleme vršnjačkog nasilja koje je njezina kći navodno doživjela pa svojim pratiteljima na Instagramu otkrila što se događa.

"Nešto se dogodi u roditelju kad je bullying nad tvojim djetetom u pitanju. Prvo se vodiš praštanjem, a onda - pretvoriš se u zmaja. I počneš učiti dijete istom. Vodila sam se uvijek onom: 'Nikad prva! Ali braniti se moraš.' Sad sam dodala: 'čime i kako god odlučiš u tom trenu da je potrebno.' Moje dijete nikad nije niti će ikad dobiti po guzi. Ja sam mama koja se vodila razgovorom i uspjela sagraditi malo divnu, neisfrustriranu, nježnu, empatičnu djevojčicu punu humora i radosti. Iako joj je onaj temelj dobrote usađen od samoga rođenja, to si ne mogu pripisati. I sad mi tu njezinu čarobnu svjetlost netko gasi cipelama. Neće ići. Oduzimam li moguću svetost djetetu jer je učim biti tvrdom, pitam se cijelim putem. Ali izbora nemam. To su i meni napravili. Iako su mislili da me gaze, zapravo su me gradili. No kad ti dijete od svojih deset godina čak četiri maltretiraju vršnjaci, pod izlikom 'to ne ide preko noći', vjerujte mi, mama je toliko luda trenutačno da je spremna na SVE da zaštiti svoje malo. A kad tuđe zanemarivanje svog (jadnog) djeteta preraste u moj problem, onda ga ja počnem i rješavati. Sada idemo svim oruđem. Ovdje dvoje djece treba pomoć. Svako različitog žanra. Ljudi misle da ako za sebe šutim na tuđe izvrnute postupke, da ću isto činiti kad je Sia u pitanju. Krivo. O, kako krivo. Samo me gledajte", napisala je Nika u podužoj objavi.

"Potpisujem. Naša srednja curica je prvašić ove godine i bilo mi je užasno kako su je ucjenjivali da bi joj kao bili prijatelji", "Samo zmajski za svoje, grlim na najjače", "Svijet je poludio", "Dvije princeze", "Znam kako vam je, prošli slično", "Svaka čast, samo hrabro, mama lavice", komentari su podrške koje je dobila od pratitelja.

Nika je nedavno javno iskazala i podršku Severini, kojoj se obratila na društvenim mrežama i prokomentirala njezin slučaj, nakon što je Vrhovni sud donio odluku da se skrbništvo nad njezinim sinom dodijeli ocu Milanu Popoviću.

"Sve bih mogla istrpjeti, dok god mi ne diraju dijete. Ne mogu ni zamisliti koliko majki i očeva to trenutačno umire. Ne mogu napisati živi jer to na život i ne miriše. Jedna je od njih i Severina. Ona o kojoj jako vole govoriti jer, među iznimno rijetkima, već godinama postojano stoji čelo o čelo sa svim moćnim muškarcima ove i one države. I to na pola snage odradi. Zato je mrze. Ne mogu je poleći, ne mogu je preskočiti, pa miniraju slabine. Prstima ravno u dušu. Dijete. Kako moraju radosno poskakivati svi koji je godinama ne mogu progutati. Divno, zar ne? Kakvi moćnici... Dijete i majka srastu od samoga začeća u jedno, stoga kad to čudo života napusti samo njihov svijet, oni (oboje) i dalje imaju osjećaj jednoga. Zato se dijete od majke teško odvaja. I obrnuto. Dakako, to ako pričamo o pravom terminu mame, ne samo 'mame'. A ovdje o pravoj mami pričamo", započela je Nika.

"Da se razumijemo u startu, ne zanima me Severinina 'vanjska slika', nečiji 'doživljaj' ili 'pretpostavka'. Pričam ono što znam. Gori joj srce za sina. Preokrenula bi cijeli svijet za slobodu da se vole više dopuštenih sati, ali svijet podmuklo noktima drži se za blato..." nastavila je.

"A utihnut će buka, smanjiti se vijesti, i na kraju dana past će tama, kad mali se opet, u stranu sobu smjesti, mislit će samo 'gdje je moja mama'... Nadam se da mirno spavaju oni okićenih džepova, za razliku od djece. Jer mama preklinje Boga, a On uvijek odgovori. Ne zaboravite, Njegova je zadnja. Ne vjeruj im, mama, svijet je još uvijek čaroban", zaključila je pjevačica, a njezina objava na Instagramu dirnula je mnoge.

Nika je inače samohrana majka djevojčice Sije, koju je rodila 2013. godine.

