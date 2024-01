Novi video Jennifer Lopez vrvi vrućim i eksplicitnim scenama, obožavatelji su u transu zbog viđenog: "Svaki kadar je je*eno vatren!''

Jennifer Lopez objavila je vrući spot za pjesmu "Can't Get Enough" koju je snimila s repericom Latto.

Jennifer Lopez izbacila je spot za remiks svog hita "Can't Get Enough" koji je snimila s repericom Lattom, a u kojem između ostalog opisuje seks sa svojim suprugom Benom Affleckom.

54-godišnja latino diva nadmašila je samu sebe i odvažno se pojavila u grudnjaku u kojem je pokazala i više nego inače, jer ispod njega jasno su joj se nazirale bradavice, a sve to dok pjeva o strasti s Benom. Cijeli video prepun je vrućih scena.

Pogledaji ovo Celebrity Lopez seksi fotkom u donjem rublju napravila pomutnju na društvenim mrežama: "Ben Affleck je pravi srećković!"

Obožavatelji su poludjeli zbog viđenog i društvenim su se mrežama brzo proširili komentari: "Svaki kadar ovog videa je vatren i je*eno nevjerojatan!!!!!", "Awww, lijepa žena koja nikad ne stari", "Kad bih barem imala njezino tijelo", "Kakva legenda", komentirali su njezini obožavatelji.

Novi spot Jennifer Lopez je: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pjesma govori o tome kako se Jennifer jednostavno ne može zasititi svog supruga Bena za kojeg se udala 2022. godine, prvo u Las Vegasu, a zatim u Georgiji. Singl je s njezinog albuma "This Is Me... Now" koji govori o tome koliko se promijenila posljednjih 20 godina otkako je bila zaručena za Bena, pa otkazala vjenčanje 2004. godine, no ponovno su se spojili 2021. godine i od tada ne prestaju puniti medijske stupce.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte emotivni oproštaj klape Intrade od njihova Mladena, teško je ostati imun na ove dirljive prizore: "S pjesmom živio, uz pjesmu i ispraćen. Predivno!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Žanamari otkrila pravu istinu o svom braku, evo kako stoje stvari između nje i supruga: "Znači, nije samo da ću ja patiti u životu, nego..."