Izvori bliski Lopez i Afflecku boje se da će im se dogoditi ono najgore, a njegov zadnji potez ide tome u prilog: "Obit će joj se to o glavu"

Jennifer Lopez i Ben Affleck našli su se u ponovno u pozornosti i to nakon što se on nije s njom pojavio na crvenom tepihu dodjele Zlatnih globusa u Los Angelesu, već joj se on pridružio nešto kasnije.

Jennifer Lopez i Ben Affleck nose titulu jednog od naslavnijih parova današnjice, ali i jednog od najintrigantnijih koje nije lako pročitati na prvi pogled i shvatiti kakvi su iza četiri zida i kada ih nitko ne gleda.

U jednom trenu izgledaju zaljubljenije no ikad prije, u drugom se svađaju i prepiru u javnosti bez suzdržavanja, pa se njihovi obožavatelji pitaju što se točno događa s njima. Sada su se ponovno našli u centru pozornosti nakon što se Jennifer pojavila sama pred fotografima na crvenom tepihu Dodjele Zlatnih globusa, dok je on to odlučio izbjeći i pridružio joj se tek na samoj svečanosti.

Njima bliski izvori nedavno su otkrilo za OK Magazin kako vjeruju da će njihovom braku doći kraj, jednostavno zato što Jennifer nije svjesna očitih upozorenja, a koje mnogi primjećuju.

''Ovo traži probleme. Jen kaže da ona i Ben imaju PTSP od silne medijske pompe kada su bili prvi put zaručeni, a onda u sljedećem dahu promovira film o njihovoj vezi. Toliko je uhvaćena svoju romantičnu fantaziju da joj nitko ne može reći da uspori, čak ni Ben. Sve objave na društvenim mrežama, to je već pretjerano. Koristi svoj brak i privatne trenutke za promociju svog albuma i servira svoju vezu na pladnju kako bi je javnost ponovno mogla proždrijeti. I svi misle da će joj se to obiti o glavu", zaključio je njoj blizak izvor.

Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Od tada provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji, no su nažalost često ih vidimo kako se svađaju posljednjih nekoliko mjeseci.

Štoviše snimljeni su nekoliko puta tijekom žustrih svađa i prepirki na ulici, u automobilu, pa čak i na crvenom tepihu premijere njezina filma "Majka" na koji ju je dopratio. Jedan od razloga svemu tome, a koji se spominjao je taj da si Ben navodno priželjkuje mirniji život, a PR stručnjakinja Mayah Riaz sugerira da je to posve moguće.

"Ne izgleda kao da uživa u javnoj strani svog glumačkog posla, pogotovo na pojavljivanjima poput različitih dodjela nagrada i premijera. Posljednjih nekoliko puta nije izgledao kao da je uživao. Što će se češće pojavljivati na javnim događanjima izgledajući jadno ili pokazujući da postoje napetosti između njega i Jennifer, ona možda neće ni željeti da on prisustvuje. Postoje slavne osobe među zvijezdama koje imaju mirniji život unatoč statusu slavne osobe. To je sasvim moguće", izjavila je Mayah u jednom od intervjua za The Mirror.

Uz to je sugerirala da će Jennifer i dalje moći zadržati svoj status slavne osobe s A-liste čak i ako Ben napravi korak unatrag i odluči živjeti ispod radara te dodala da iako imaju problema to ne znači kraj njihove ljubavi.

"Tko zna kakva je stvarnost njihova odnosa. Da, možda su imali nekoliko svađa, čak i u javnosti, ali koji par se ne svađa? Sve što znamo je da su još uvijek zajedno kao par. Sada se dovoljno dobro poznaju i mislim da će zauvijek ostati zajedno", rekla je Mayah, dok njima bliski izvori ipak nisu toliko optimistični što se tiče njihove zajedničke budućnosti.

