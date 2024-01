Ekipa na internetu ne vjeruje da je voditelj Lopez postavio ovo pitanje: ''Pa nije valjda, samo ju je posramio zbog prošlosti!''

Jennifer Lopez pojavila se na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa, na čijem je crvenom tepihu sama pozirala.

Čini se da su Jennifer Lopez i njezin suprug Ben Affleck odlučili preskočiti priliku da se zajedno pojave na crvenom tepihu 81. dodjele Zlatnih globusa u Los Angelesu, a koju su propustile tek rijetke najveće zvijezde.

54-godišnja pjevačica i glumica tamo se pojavila sama, u bajkovitoj pastelno ružičastoj haljini s naramenicama, izrezom na dekolteu i pufnastim rukavima izrađenim od detalja inspiriranih laticama cvijeća. Na crvenom tepihu se pojavila bez Bena, iako su bili snimljeni zajedno prije ulaska u hotel Beverly Hills.

No možda je Jennifer solo dolazak zapravo bio sreća jer jedan od najviralnijih trenutaka s crvenog tepiha uključuje intervju tijekom kojeg su joj postavili pomalo škakljivo pitanje kako zna da će joj ovo biti posljednji brak.

"Jer kad kažu da znaš, onda znaš. A kad ne znaš, također ne znaš". Mislim da čovjek uvijek ulazi s najboljim namjerama svaki put kad se upušta u bilo što", zaključila je Jennifer s kiselim smiješkom.

Jennifer Lopez: "When they say you know, you know. And other times when you didn't know, you also didn't know." #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/otSpnenHzG