Bio je srcolomac koji zapravo nije podnosio žene i svi su se pitali što neke od najljepših rade s njim: "Bila sam opsjednuta!"

Steve Mcqueen bio je tri puta u braku, ali ukupan broj žena s kojima je za života bio ni danas se točno ne zna.

Ali MacGraw i Steve McQueen svojevremeno su bili jedan od najpopularnijih holivudskih parova koji je plijenio pažnju na svakom koraku i budio interes obožavatelja oko njihova privatnog života, koji je bio sve samo ne onakav kakav se činio pred kamerama.

Njihova ljubavna priča započela je 1972. godine na prvi pogled, no nitko nije mogao shvatiti zašto se lijepa i sofisticirana manekenka na vrhuncu slave odlučila udati za Stevea, koji je već bio poznat po svom stavu i lošem ponašanju prema ženama.

Tako je primjerice kad god bi Ali nazvao njezin agent kako bi je obavijestio da joj je dogovorio novi posao, Steve bi poklopio slušalicu. Nikako nije htio dopustio svojoj mladoj ženi da nastavi karijeru, iako je bila jedna od najljepših zvijezda u Hollywooda. Njemu je bilo bolje da mu svaki dan u isto vrijeme servira večeru koju bi sam pojeo pred televizorom, prenijeli su strani mediji. Ali je zbog toga jednostavno prestala snimati filmove i raditi, i to nakon što je i ona ostvarila ostvarila uspjeh u "Ljubavnoj priči" i "Zbogom Kolumbo".

Uz to ubrzo su se proširile glasine da Steve vara Ali u iznajmljenim apartmanima u Beverly Wilshireu, iako se tada to nitko od medija nije usudio tako objaviti. No poznato je da je ponekad bio previše lijen da izađe u potragu za novim ženama, pa bi dogovorio "intervju" s potencijalnim starletama u svom apartmanu i to za film koji ne postoji. Mlade djevojke nažalost su padale na njegov mačo filmski imidž, čak i one upola mlađe od njega, a on nije skrivao ni svoj interes za prostitutkama što je također bila javna tajna.

Tako je nekoliko godina ranije, snimajući "Sedmoricu veličanstvenih", sa svojim kolegom Robertom Vaughnom proveo cijeli dan u jednom meksičkom bordelu. Nakon što su se napili margaritama, pronašli su sedam djevojaka i s njima proveli 24 sata.

Nažalost, Steve ne samo da je bio otvoreno nevjeran i veliki preljubnik, o čemu je i Marc Eliot pisao u njegovoj biografiji, nego je također konzumirao goleme količine droge, redovito uzimajući kokain, pejotlom (halucinogen koji se pravi od kaktusa), LSD i amil nitrata. To što je bio zločesti dečko, naravno, bila je ključna komponenta njegove popularne privlačnosti, ali njegovo užasno ponašanje, kako u privatnom tako i u profesionalnom životu bilo je jedva podnošljivo.

Privatno, Steve je jako malo pričao, a prema riječima Eliota ponekad je komunicirao samo gunđanjem. Kad se nije utrkivao automobilima ili se družio sa ženama, dane je uglavnom provodio ne radeći ništa osim gledajući TV sapunice i drogirajući se.

Što se tiče njegove profesionalne, njegovi kolege su pričali da je s njim raditi bila prava noćna mora, bio je bijesan na sve oko zbog, čak zbog banalnih stvari poput kroja traperica ili zbog plaća drugih glumaca. U gotovo svakom filmu koji je snimio posvađao se s ili redateljem ili sa scenaristima ili svojim kolegama, a ponekad i sa svima njima odjednom.

Očajnički nesiguran, često se znao razbjesniti zbog uspjeha svojih suparnika. Primjerice, kada je saznao da ga je James Garner, koji je u to vrijeme živio u stanu ispod njega, uspio u ideji da snimi film o moto utrkama, svake je noći mokrio na njegov balkon.

Njegova ljubavna priča s prvom suprugom Neile Adams, s kojom je u braku bio od 1956. do 1972. godine, nije bila ništa puno drugačije nego ona s Ali. Trošio je njezin novac na drogu, automobile i druge žene. Nedugo nakon vjenčanja dobio je malu ulogu u filmu "Never Love A Stranger" i u roku od samo nekoliko dana već se upustio u aferu s glavnom glumicom Litom Milan, a zatim je to ponosno rekao svojoj ženi.

"Lita je bila prva u dugom nizu ljubavnih veza koje su me mučile tijekom našeg bračnog života. U redu, pomislila sam, mogu to podnijeti, moram, sve dok se on time ne razmeće", izjavila je Neil jednom prilikom.

No, kako je McQueenova karijera rasla, on se nije prestao razmetati svojim aferama, hvalio se da je bio s kolegicama, uključujući Jacqueline Bisset i Lee Remick, kao i s mnoštvo starleta i obožavateljica.

Neil je pak do 1960. godine odustala od posla i rodila mu je sina i kćer i dalje se trudeći da bude supruga kakvu želi. No on je počeo provoditi noći u klubu Whisky a Go Go na Sunset Stripu u West Hollywoodu, gdje je upoznao jednog od svojih glavnih partnera u zločinu, frizera ženskaroša Jaya Sebringa.

Njih dvojica su dijelili vezu sa Sharon Tate, često u istom krevetu, u isto vrijeme, a to se navodno nastavilo i nakon što se ona udala za redatelja Romana Polanskog. Njih dvojica su trebala biti i na zabavi 7. kolovoza 1969. godine kod Sharon, na kojoj se Steve ipak nije pojavio jer se našao sa ženom s kojom se povremeno viđao, i tako je jedva izbjegao masakar obitelji Manson čiji su članovi ubili Sharon i troje gostiju, uključujući i Sebringa.

Steve je nakon toga nastavio snimati filmove, ali brak s Neil je postajao sve lošiji i on ju je jednom prilikom kada ga je posjetila na setu u Francuskoj, pretukao nekoliko puta, nakon što ju je natjerao da konzumira drogu s njim i uz prijetnju pištoljem ju natjerao da prizna da ga je varala.

Ona je ubrzo nakon toga otkrila da je trudna, a Steve nije htio povjerovati da je dijete njegovo, pa je odletjela u London na pobačaj. Prilikom pokušaja mirenja udario ju je nogom i nazvao ju kurvom i na njegov veliki šok i nevjericu, konačno joj je bilo dosta. Razveli su se u listopadu 1971. godine, nakon čega se povukao u kuću na osami, emocionalno slomljen i žudeći za novim brakom.

Njegov sljedeći film, "The Getaway", producirao je Robert Evans, holivudska velika faca koji je tada bio oženjen s lijepom manekenkom Ali MacGraw i koji je odlučio da ona treba imati glavnu ulogu, zbog čega je kasnije požalio. Gotovo odmah nakon što je upoznala McQueena 1972. godine, Ali se zaljubila u njega.

"Bila sam opsjednuta Steveom od trenutka kad je zakoračio u moj svijet, i nikada nisam imala dovoljno zraka da udahnem da promijenim taj osjećaj. I on je bio jako očaran sa mnom, iako fizički nisam nužno bila njegova dama iz snova", prisjetila se Ali u jednom od kasnijih intervjua.

1973. godine zajedno su se preselili u izoliranu kuću na plaži i on ju je uskoro zaprosio no s vremenom je postajao sve dominantniji i stroži prema njoj. Četiri godine kasnije Ali je pobacila njihovo dijete i obavijestila ga da je prihvatila ponudu za ulogu u filmu "Convoy".

"Sjedio je na stolcu i pio pivo. Okrenuo se prema meni i rekao: "U tom slučaju podnosim zahtjev za razvod", ispričala je Ali svojevremeno.

Kasnije joj je ponudio da joj iz svog džepa plati dogovorenu svotu za ulogu, samo da ne bi radila, no ona je to odbila i snimila film koji je postao veliki hit.

No, ono što Ali nije znala jest da je Steve, dok je ona snimala, započeo aferu s 28-godišnjom manekenkom Barbarom Minty, koju je "intervjuirao" u svom apartmanu u Beverly Wilshireu. No onda se činilo da je odlučio spasiti njihov brak i iznenadio je Ali pojavivši se na setu filma u Novom Meksiku gdje su se pomirili. Zajedno su čak proslavili uspjeh "Convoya" i odlično se zabavljali sve dok je on nije optužio za flert s drugim muškarcem. Dok su se vraćali u Los Angeles, njoj je bilo dosta maltretiranja i vrisnula je da želi razvod tako da je prestrašila Steveova sina iz prvog braka, Chada, koji je sjedio na stražnjem sjedalu. Mjesec dana kasnije, par se službeno razišao.

Međutim, baš poput Neil i Ali je Steveu sve neobično opraštala. Godinu dana prije nego što je Steve preminuo, nazvao ju je iz vedra neba i pitao bi li htjela vidjeti novi dom koji je upravo kupio i bi li voljela upoznati njegovu djevojku, Barbaru. Ona je na to pristala i dok ju je vozio u svoju novu kuću, oduševljeno je pričao o Barbari i priznao joj da će je oženiti. Gotovo u istom dahu, zaustavio je auto uz rub ceste i predložio da on i Ali vode ljubav, nakon čega je shvatila da je dobila ulogu jedne od prolaznih 'drugih žena' koje su nekoć opterećivale njihov vlastiti brak.

Shvativši da se Steve nikada neće promijeniti, odlučno je odbila njegov prijedlog i izašla iz automobila, a bio je to posljednji put da ga je vidjela.

Steve se s Barbarom Minty vjenčao nakon deset mjeseci poznanstva 1980. godine, a ubrzo nakon toga je preminuo od posljedica srčanog udara koji je doživio nakon riskantne operacije tumora.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Pjevačici Steli Rade otkazali nastup pola sata prije početka, o situaciji koja je sve zbunila oglasila se na Instagramu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zaboravite na ovakvog Jima Carreya, potpuno je promijenio imidž! Dugo ga nismo vidjeli, a sad je iznenadio svojom pojavom