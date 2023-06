Zbog jednog čudnog poljupca mnogi su uvjereni da Ben i Lopez više ne žive bračnu idilu, evo koji je to potez glumca drugima dao misliti

Jennifer Lopez i Ben Affleck stigli su zajedno na premijeru filma "The Flash", a sve oči bile su uprte u njih zbog čestih svađa i razmirica u koje su se u posljednje vrijeme upustili.

Jennifer Lopez i Ben Affleck u posljednje vrijeme pažnju obožavatelja i medija privlačili su svađama i razmiricama do kojih je dolazilo čak i na crvenim tepisima, a sada su snimljeni potpuno drugačijeg raspoloženja i na premijeri njegovog novog filma "The Flash" u Los Angelesu.

53-godišnja pjevačica i 50-godišnji glumac izmjenjivali su poljupce pred fotografima, no opet su dodatnu pažnju svih okupljenih privukli njegovi čudnovati izrazi lica i grimase koje je stvarao, ali poljubac u obraz koji joj je on udijelio. Čini se da se oko njega baš i nije potrudio i djelovao je odsutno dok su ih snimali, a poljubac je bio potpuno drugačiji od svih prijašnjih pred kamerama.

Par koji se vjenčao prošle godine snimljen je nekoliko puta tijekom žustrih svađa i prepirki na ulici, u automobilu, pa čak i na crvenom tepihu premijere njezina novog filma "Majka".

Jedan od razloga koji se spominjao je taj da si Ben navodno priželjkuje mirniji život, a PR stručnjakinja Mayah Riaz sugerira da je to posve moguće.

"Ne izgleda kao da uživa u javnoj strani svog glumačkog posla, pogotovo na pojavljivanjima poput različitih dodjela nagrada i premijera. Posljednjih nekoliko puta nije izgledao kao da je uživao. Što će se češće pojavljivati na javnim događanjima izgledajući jadno ili pokazujući da postoje napetosti između njega i Jennifer, ona možda neće ni željeti da on prisustvuje. Postoje slavne osobe među zvijezdama koje imaju mirniji život unatoč statusu slavne osobe. To je sasvim moguće", izjavila je Mayah za The Mirror.

Uz to je sugerirala da će Jennifer i dalje moći zadržati svoj status slavne osobe s A-liste čak i ako Ben napravi korak unatrag i odluči živjeti ispod radara te dodala da iako imaju problema to ne znači kraj njihove ljubavi.

"Tko zna kakva je stvarnost njihova odnosa. Da, možda su imali nekoliko svađa, čak i u javnosti, ali koji par se ne svađa? Sve što znamo je da su još uvijek zajedno kao par. Sada se dovoljno dobro poznaju i mislim da će zauvijek ostati zajedno", rekla je Mayah.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Poginuo glumac kojeg smo obožavali gledati u hit-seriji i kultnom filmu, o nesreći je izvijestio njegov glasnogovornik: “Shrvan sam”

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sonja Kovač razotkrila svoje adute u bikiniju, nekima nije dobro zbog ovih prizora: "Želiš da netko dobije srčani?"