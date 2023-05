Otkriven stvarni razlog svađa Jennifer Lopez i Bena Afflecka, svi se pitaju hoće li on to izdržati?

Bliski izvor Jennifer Lopez i Bena Afflecka otkrio je pozadinu njihovih svađa u javnosti, koje postaje sve češće.

Slavni holivudski bračni par Jennifer Lopez i Ben Affleck u posljednje vrijeme pune medijske stupce svojim javnim trzavicama i prepirkama, čak i na crvenom tepihu do koje je došlo na premijeri njezina novog filma "The Mother" u Los Angelesu.

Pogledaj i ovo Nešto tu ne štima Ovoj idili Jennifer Lopez i Bena prethodile su malo ružnije scene, kamere ih uhvatile kada su mislili da ih nitko ne gleda

I dok se svi pitaju što se među njima događa i koji je razlog takvog ponašanja, strani mediji prenose kako Ben navodno postaje umoran od Jenniferinih zahtjeva. Par, koji se vjenčao prošlog ljeta, u braku je manje od godinu dana, ali čini se da stvari među njima ne stoje najbolje.

Tome možda najbolje svjedoče fotografije s premijere u Los Angelesu, gdje su vodili napetu raspravu, tijekom koje je Ben izgledao ljutito i uzrujano, baš kao i Jennifer.

O svemu se oglasio njima blizak izvor koji tvrdi da Ben postaje umoran od zahtjeva svoje supruge koja se ponaša kao diva i želi da sve bude savršeno dok u međuvremenu traže svoj obiteljski dom iz snova i to već neko vrijeme, prenosi The Sun.

Uz to se navodi i kako Ben navodno preferira opušteniji život i želi usporiti, dok je Jennifer više usredotočena na posao.

"Ovo će nedvojbeno stvoriti napetost dok se Jen priprema snimati "Unstoppable", koji Benova nova tvrtka Artists Equity financira i producira", izjavio je izvor koji je želio ostati anoniman.

Jennifer i Ben vjenčali su se na intimnom vjenčanju u Las Vegasu 16. srpnja, no odlučili su sve ponoviti sa slavnim prijateljima nekoliko tjedana kasnije i to u Benovoj kući vrijednoj 6,7 milijuna funti u Georgiji. Ovog srpnja trebali bi obilježiti prvu godišnjicu braka, a hoće li do tada izgladiti nesuglasice i probleme, ali i konačno pronaći dom koji će im biti po mjeri, saznat ćemo uskoro.

