Još jedna javna svađa Afflecka i Lopez, uhvaćeni su u žustroj raspravi dok su čekali zeleno na semaforu

Ben Affleck i Jennifer Lopez uhvaćeni su u još jednoj napetoj svađi u javnosti što je dodatno potaknulo nagađanja da bi u raju moglo biti problema, evo gdje su snimljeni.

Jennifer Lopez i Ben Affleck uhvaćeni su u novoj napetoj svađi u javnosti i to na jednom semaforu. Par, koji je u braku manje od godinu dana, vozio se Beverly Hillsom ranije ovog mjeseca kada su stali na crveno i upustili se u prepirku.

Pogledaj i ovo Nesretni Ben! Ben Affleck dao urnebesno objašnjenje svog tužnog izraza lica na događanjima pa otkrio smetaju li mu šale na njegov račun

Fotografije koje je snimio jedan turist i koje je ekskluzivno dobio Daily Mail pokazuju vidno frustriranog Bena koji je sjedio za volanom i razgovarao s Jennifer dok je ona sjedila na suvozačkom sjedalu. Kroz spuštene prozore bilo je jasno da su se njih dvoje oko nečega svađali, a Ben je nervozno mahao rukama kroz prozor. Činilo se da je par toliko zadubljen u razgovor da nisu bili svjesni da je itko mogao promatrati ili čuti u blizini.

Jennifer je djelovala suzdržanije i tiho dok je njezin suprug govorio i divlje gestikulirao tijekom žustre rasprave, a ona je samo kratko nešto prokomentirala dok ga je šokirano gledala.

Videozapis možete pogledati OVDJE.

''Bilo je puno gestikulacija rukama, Ben je mahao gore-dolje i izgledalo je nervozno'', rekao je turist.

'''J.Lo je izgledala pomalo tužno. Toliko su bili zadubljeni u razgovor da nisu niti jednom pogledali u stranu. Gledali su samo jedno drugo i semafor.''

Ove vijesti stigle su samo dan nakon što je još jedan videozapis pušten u javnost, a u kojem Ben zalupi vratima nakon što je ista otvorio za Jennifer i pustio ju da sjedne u automobil.

"Uvijek izgleda kao da mu je dosta i iznervirano", "Možeš imati sve, a opet biti jadan", "On prolazi kroz nešto", "Namjerno skreće pogled s nje dok ona ulazi u auto. Definitivno se svađaju", zaključili su korisnici društvenih mreža.

No prije toga par je viđen kako se smiješe i drže za ruke dok su pili kavu, Ben je imao osmijeh od uha do uha dok se Jennifer smješkala i čavrljala s njim, pa nije posve jasno što se dogodilo na putu do auta.

Ove situacije česte su kod ovog para pa nikome nije jasno što se između njih događa i traju li među njima vječne prepirke ili je Ben jednostavno nervozna osoba.

