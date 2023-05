Pogledajte kako su letovci izgledali dok je trajalo glasanje, ovakvo njihovo raspoloženje bilo je i očekivano

Let 3 na proglašenju - 9 Sanjin Strukic/Pixsell

Dečki iz Leta 3 nisu uspjeli odnijeti pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, a njihova lica za vrijeme čitanja glasova bila su razočaravajuća.

Let 3 sa svojom ''Mama ŠČ!'' nije uspio osvojiti ovogodišnji Eurosong, a u našoj galeriji možete pogledati njihove fotografije dok je trajalo čitanje glasova žirija.

''Mama ŠČ!'' od žirija iz Europe dobila je samo 11 bodova, a ni sami letovci nisu mogli vjerovati da im skoro nitko od država nije dao svoj glas.

Ipak, publika im je dala 112 bodova pa su skočili na 13. mjesto po zbroju svih bodova i 7. po pitanju publike.

Na njihovim licima vidjelo se blago razočarenje što se u broju glasova ne vidi sva podrška koju su dobivali ovih dana, ali kako su i sami rekli, njima je i sam nastup na ovakvom natjecanju i uz takvu produkciju već pobjeda.

''Odlično, super. Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo'', rekao je Zoran Prodanović Prlja.

A pobjedu je odnijela Šveđanka Loreen sa svojom pjesmom ''Tattoo''.

