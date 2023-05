Svi s nestrpljenjem iščekuju nastup Leta 3 u velikom finalu, od velikog spektakla dijeli nas još samo nekoliko sati!

U Liverpoolu se večeras održava spektakularno finale Eurosonga 2023. u kojem Hrvatsku predstavlja naš kultni bend iz Rijeke Let 3.

Veliko finale Eurosonga donosi nam 26 predstavnika različitih zemalja i njihovih pjesama, među kojima je i naš Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!" kao prvi hrvatski izvođači koji su se uspjeli plasirati u posljednjih šest godina u veliku završnicu.

Gledatelje će kroz program voditi ukrajinska pjevačica Julia Sanina, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon i popularni televizijski voditelj Graham Norton.

Po redu će nastupiti predstavnici Austrije, Portugala, Švicarske, Poljske, Srbije, Francuske, Cipra, Španjolske, Švedske, Albanije, Italije, Estonije, Finske, Češke, Australije, Belgije, Armenije, Moldavije, Ukrajine, Norveške, Njemačke, Litve, Izraela, Slovenije, Hrvatske i Velike Britanije.

A led u velikom finalu probit će austrijske predstavnice, Teya i Salena koje je povezala upravo ljubav prema Eurosongu na čijoj će pozornici zapjevati pjesmu "Who The Hell Is Edgar?". Time će pokušati ostvariti svoj san jer su već nekoliko puta pokušale doći do ove pozornice, no nisu imale sreće, barem dosad.

Marisa Isabel Lopes Mena, poznatija pod umjetničkim imenom Mimicat, portugalska je pop i soul pjevačica i tekstopisac, koja s pjesmom "Ai coração" predstavlja svoju zemlju bez imalo treme. Pjeva i snima od svoje devete godine, ali je na scenu izbila 2014. izdavanjem debitantskog albuma "For You" koji su hvalili kritičari.

Švicarska je ove godine na Eurosong poslala pjevača Remu Forrera s pjesmom "Watergun". Glazbom se bavi od ranog djetinjstva, a njegov impresivni glas nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a uz to svira klavir i harmoniku.

Poljsku predstavlja Blanka, pjevačica koja je napola Poljakinja, a napola bugarska umjetnica, a izvest će pjesmu "Solo". Nakon što je napisala svoju prvu pjesmu u dobi od 14 godina dok je živjela u poljskom gradu Szczecinu, Blanka je znala da želi biti pop zvijezda, pa je s majkom otišla u SAD gdje je provela četiri godine i usavršavala talent. Jedno od mjesta na kojem je nastupala bio je klub The Bitter End, klub u kojem je Lady Gaga započela svoju karijeru.

"Samo mi se spava", otpjevat će predstavnik Srbije Luke Black, a kako je objasnio, inspiraciju za pjesmu dobio je još u vrijeme korone, dok tekst pjesme i govori o situaciji koja se događala zadnjih godina, kolektivnom buđenju i kako ne smijemo žmiriti na zlo. Pravo ime Luke Blacka je Luka Ivanović, a rođen je u Čačku i živi u Londonu. Inače se o njemu malo toga zna, pa ga u srpskim medijima opisuju kao misterioznog, a zanimljivo je da je Luka jako popularan u Kini.

Francusku predstavlja La Zarra s pjesmom "Évidemment" i donosi holivudski glamur na Euroviziju. Ova samouka glazbenica, voli stil Audrey Hepburn i Marilyn Monroe i Edith Piaf, kao i Lady Gagu zbog čega je dobila nadimak bezvremenske pariške disko kraljice. Pjesmu s kojom se predstavlja napisala je s piscem Bennyjem Adamom te legendarnim producentima Banxom & Ranxom koji su zaslužni za mega hitove poput Davida Guette, Dua Lipe i Ellie Goulding.

Andrew Lambrou ove godine predstavlja Cipar s pjesmom "Break A Broken Heart". Njegova prisutnost na društvenim mrežama i stalno rastuća baza obožavatelja, donijeli su mu impresivan broj pregleda i sljedbenika što će mu zasigurno donijeti pokoji glas više.

Blanca Paloma predstavlja svoju Španjolsku i to pjesmom "Eaea", bogatom zvukovima inspiriranima flamencom i sinkopiranim ritmovima, što je u skladu s njezinim zaštitnim znakom i stilom miješanja tradicionalnog s avangardnim i modernim popom.

Švedsku ove godine predstavlja dobro nam poznato ime. Pjevačica Loreen pobijedila je na Eurosongu 2012. godine s pjesmom "Euphoria", a ove godine pokušava isto s pjesmom "Tattoo" i slovi kao jedna od glavnih favoritkinja što je pokazala u i prvoj polufinalnoj večeri.

Albina Kelmendi probudila je albansku pop scenu svojim žestokim vokalom, a upravo ona predstavlja svoju zemlju na ovogodišnjem Eurosongu s pjesmom "Duje". Prošla je kroz razna natjecanja pjesama diljem Europe, a talentirana pjevačica oduvijek je bila okružena pjesmom, odrastala je u kući profesionalnih glazbenika, a obitelji će joj se pridružiti na pozornici. Njihova pjesma govori o ulozi ljubavi u obitelji, te svladavanju svih izazova koje život nosi.

Talijan Marco Mengoni povratnik je na pozornicu Eurosonga, prvi put se pojavio 2013. godine kada je završio na 7. mjestu u Malmöu s pjesmom "L'essenziale". Marco je od tada doživio veliki uspjeh i izdao je sedam studijskih albuma. Sada je spreman da zavede Liverpool ljubavnom pjesmom "Due Vite".

Estonska predstavnica Alika oduvijek se voljela natjecati na glazbenim natjecanjima, a na Eurosongu će izvesti pjesmu "Bridges". Talentirana je breakdancerica, reperica i boksačica, no na pozornici u Liverpoolu demonstrirat će svoj pjevački talent.

Käärijä finski je reper, pjevač i tekstopisac koji svoju zemlju predstavlja s pjesmom "Cha Cha Cha". Poznat je po energičnim nastupima bez majice, a glazbom se bavi od 2014. godine. U svom eurovizijskom nastupu spojit će rap, elektronsku glazbu, metal i šlager.

Folk sastav Vesna iz Češke na pozornici Eurosonga izvest će pjesmu "My Sister's Crown" i to na četiri različita jezika. U jeku pandemije koronavirusa, vrijeme su iskoristile za snimanje novog albuma pod nazivom "Anima", kojim su učvrstili svoju poziciju sceni, a ujedno su zadržali svoju osebujnu narodnu dušu i sanjivost koje su im zaštitni znakovi.

Iz daleke Australije na Eurosong je stigao Voyager, peteročlani bend sa svojom pjesmom "Promise". Svi su njegovi veliki fanovi i nekoliko su puta pokušali ostvariti pobjedu, a najbliže su bili prošle godine kada su zauzeli drugoplasirano mjesto na Australia Decides. Prepoznavši njihov entuzijazam, privlačnost i talent australska televizijska kuća SBS odabrala ih je da odu u Liverpool bez nacionalnog natjecanja.

Belgijski pjevač Gustaph nije stranac na Euroviziji, bio je već prateći vokal za dva prethodna izvođača Hooverphonica 2021. godine i Sennek 2018. godine, a sada predstavlja svoju zemlju s pjesmom "Because Of You". Glazbom se bavi više od 20 godina, a svoj prvi diskografski ugovor potpisao je s 18 godina.

Iz Armenije na pozornicu Eurosonga stiže Brunette s pjesmom "Future Lover", pjevačica koja se pjevanjem bavi od svoje četvrte godine. S 15 je napisala svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12.

Pavel Parfeni, poznat i kao Pasha Parfeni predstavlja Moldaviju s pjesmom "Hey Mamma", a sreću je na ovom natjecanju okušao još 2012. godine na Eurosongu u Bakuu s pjesmom "Lăutar" gdje je zauzeo 11. mjesto.

Ukrajinski dio Tvorchi čine prijatelji Jefferey i Andriy koji su se upoznali tijekom studiranja na Ternopil National Medical University u zapadnoj Ukrajini 2018., a sada će zajedno zapjevati i na Eurosongu i to pjesmu "Heart os Steel". Pokušat će ostvariti pobjedu prošlogodišnjih kolega Kalush Orchestra.

Norvešku na Eurosongu ove godine predstavlja Alessandra Mele s pjesmom "Queen of Kings". Mlada 20-godišnjakinja jedna je od najvećih zvijezda ovogodišnjeg Eurosonga. Javno je izjavila da je biseksualka, te da njezina pjesma "Queen of Kings" predstavlja njezina iskustva kao biseksualne žene, a ujedno je i jedna od najslušanija je na službenoj YouTube stranici natjecanja.

Lord of the Lost iz Hamburga branit će boje Njemačke sa svojim žestokim zvukom i pjesmom "Blood and Glitter", što je ujedno i naziv njihova posljednjeg albuma koji je zasjeo na vrh njemačkih ljestvica nakon samo 6 dana, a njihova posljednja europska turneja potpuno je rasprodana. Nakon nastupa na Eurosongu iz Liverpoola žure na turneju s legendarnim bendom Iron Maiden.

Monika Linkytė iz Litve okušat će svoju drugu sreću na Eurosongu, budući da se prethodno natjecala na 2015. godine zajedno s Vaidasom Baumilom s pjesmom "This Time", a ove će godine izvesti "Stay". Pjesma je utemeljena na lokalnom folkloru, s stihovima "Čiūto Tūto" koji se često koriste u litavskim narodnim plesovima kao brojalice. Glazba je dio Monikina života od djetinjstva, a od trenutka kada je prvi put stavila prste na tipke klavira postalo joj je jasno da će glazba biti njezin stalni pratilac u životu.

Noa Kirel izraelska je kantautorica, glumica, plesačica i televizijska voditeljica, a može se pohvaliti i da je MTV Europe Music Awards za najbolju izvođačicu. Na Eurosongu se predstavlja pjesmom "Unicorn". Poseban eurovizijski odbor odabrao ju je kao izvođača koji će predstavljati njihovu zemlju, a bili su toliko uvjereni u svoju odluku da je objavljeno čak osam mjeseci prije roka, a slovi i kao najzgodnija natjecateljica.

Iz susjedne nam Slovenije na pozornicu Eurosonga dolazi bend Joker Out, koji čine Bojan, Jure, Kris, Jan i Nace i jedan su od najuspješnijih slovenskih grupa, a pjevat će pjesmu "Carpe Diem". Njihov energičan, ali zavodljiv zvuk osvojio je Balkan i poznati su po brojnim rasprodanim koncertima. Pjesmu su sami napisali i kažu da su svi veliki zaljubljenici u Eurosong.

Let 3 i njihova "Mama ŠČ!" nakon punih šest godina brane boje naše zastave u finalu Eurosonga, a od samog dolaska u Liverpool prava su atrakcija. Kultni riječki bend snimio je i promotivni video na ulicama svoga grada i njihov se nastup s nestrpljenjem iščekivao, a publika je u prvoj polufinalnoj dvorani uzvikivala "šč!" uz glasne ovacije i nastalo je pravo oduševljenje.

Britanka Mae Muller dobila je nimalo lak zadatak, nastupati pred svojom publikom na Eurosongu na kojem će pjevati pjesmu "Wrote a Song". Piše vlastitu glazbu od osme godine, a kao tinejdžerica je radila u pubu kada je sklopila svoj prvi izdavački ugovor. Mae je od tada dobila milijune pregleda na YouTubeu i TikToku, ima više od 2 milijarde streamova i podržala je britansku grupu Little Mix na njihovoj stadionskoj turneji 2019. Dvije godine kasnije Mae je dospjela na listu od top 10 američkih hitova s ​​platinasto prodanim singlom "Better Days" s NEIKED i Polo G, a prošle je godine bila nominirana za MTV EMA i VMA nagrade, a 2023. bit će objavljen njezin nadolazeći debi album.

Iako je Ukrajina prošle godine pobijedila na Eurosongu, domaćinstvo Eurosonga preuzela je Velika Britanija čiji je predstavnik pobijedio na prethodnom natjecanju, i to zbog rata u Ukrajini. "Ujedinjeni u glazbi" slogan je ovogodišnjeg Eurosonga koji demonstrira partnerstvo između Velike Britanije i Ukrajine te grada Liverpoola, domaćina natjecanja.

