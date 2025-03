Finale Dore je top tema na društvenim mrežama: ''Kakva je Hrvatska eurovizijska sila bila 90-ih!''

Fanovi Eurosonga diljem svijeta i Hrvatske nisu propustili finale Dore u Opatiji, a na X-u se mogu naći zanimljivi komentari.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. U završnoj večeri našlo se 16 izvođača, no samo jedan će podignuti statuu Ivice Propadala i predstavljati Hrvatsku pred 160 milijuna gledatelja.

Brojni fanovi Eurosonga diljem Hrvatske i svijeta nisu mogli propustiti finale našeg izbora, a neki su bili spremni za početak pol sata prije nego je sve krenulo. Ima i onih fanova koji su nezadovoljni dosada izabranim pjesmama za Eurosong da mole Hrvatsku za dobar izbor.

Halfway through and wow, a wild show so far! Baby Lasagna impact is real, Croatia are finally awake. #Dora2025 — Jack Walker (@JackTheFact29) March 2, 2025

#Dora2025 starting now!!! CROATIA SAVE US — ⚡ Tom DeDe ⚡ (@TomDeDe_) March 2, 2025

Ja od prije 5 godina mi ne bi vjerovala, ali stvarno sam se navukla na cijelu ovu Dora/Eurosong priču... Idemoo, ne znam za koga navijam, ali imam nekoliko favorita koje bih voljela vidjeti da nas predstavljaju #dora2025 — znanstvenikica (@socialscilove) March 2, 2025



Uvod u samu Doru obilježio je povratak u prošlost pa su se neki prisjetili ranijih vremena.

Kakva je Hrvatska evrovizijska sila bila 90-ih.#dora2025 — Ivanchic (@tekic700) March 2, 2025

Albina i Baby Lasagna su doživeli najveće nepravde na esc #dora2025 — anxy ✨ (@aniciuss) March 2, 2025

Fanovi su već prve iskoristili kako bi pjevali zajedno s izvođačima.

Ko allieniski brod uzeo #DORA2025 — Helena 🎀 | 🇭🇷 (@rapohelenjara) March 2, 2025 Ivxn pokrao bar tri-četiri ESC nastupa iz zadnjih godina i strpao u jedan, minus sluh i smisao za pjevanje #Dora2025 — Uros (@UrosZiv) March 2, 2025 EoT opened the show in an epic manner. Full of fireworks, flag choreo, rocking out and strong energy. I love it! #Dora2025 — Como La Mila| 🇧🇦🇲🇪🇷🇴🇳🇴🏳️‍🌈✨️|-10D (@MinnieThePotato) March 2, 2025

Dora se prati i u susjednoj Srbiji, čiji stanovnik na X-u moli da ne ponavljamo njihove pogreške.

komšije saberite se i ne ponavljate naše greške #dora2025 — avendžer ✨ (@natasa_romanof) March 2, 2025

Natalli = Princ vibe #dora2025 — Elizabeta Mudašijan (@mudalizza) March 2, 2025

Lep, zgodan i to je otprilike to 🫠 Pesma slaba, pevanje kriminalno, u momentima gde bi trebalo da se izvrne od koreografije on se jedva pomera #Dora2025 pic.twitter.com/j9C9XhNvsc — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) March 2, 2025

Isforsirao visoke tonove koje ne može doseći IVXN i njegov Monopol #Dora25 #Dora2025 — neki_tamo_ (@mla23de4n) March 2, 2025

Ima i onih koji su se oduševili Fenkstom, bivšim natjecateljem "Supertalenta" i velikim fanom Eurosonga, i Laurom Sučec poznatijom kao laurakojapjeva.

malo previse obozavam fenksta bez ono puno razloga jednostavno vajbam uz pjesmu #dora2025 — ana 🪐 🇭🇷 (@ana__kin) March 2, 2025

Fenksta killed it! Very rare for a rap song to convince me but "Extra" pulled it off #Dora2025 — Jack Walker (@JackTheFact29) March 2, 2025

Shorty/Edo Maajka crossover, trebai se ugledat na Lazanjicu i vježbati da ima daha, inače simpa #dora2025 — Lucija Lucka (@luckabucka_) March 2, 2025

Let3 prosle godine predvidija ovu laurukojapjeva #dora2025 — Maja Miše (@MajaMise) March 2, 2025

If Ogenj ends up winning then good luck qualifying Croatia, you'll need it #Dora2025 — Luxembourgz | 🇱🇺🇩🇰🇦🇺🇲🇹🇱🇻 (@luxembourgz99) March 2, 2025

Sad kad pošalju Petra taman da pravi društvo našem Princu #dora2025 pic.twitter.com/KeCwPLWq3I — copaxon (@otorinoneurolog) March 2, 2025

Sve o finalu Dore 2025. možete pronaći OVDJE.

