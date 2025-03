Veliko finale Dore 2025: Pobjednik može biti samo jedan, a kome će to poći za rukom?

Pred nama je i finale Dore 2025. kada ćemo saznati tko putuje u Basel braniti boje Hrvatske na 69. Pjesmi Eurovizije. Kandidata je šesnaest, a pobjednik može biti samo jedan.

Iza nas su dvije polufinalne večeri Dore nakon kojih smo saznali koga ćemo slušati i u finalnoj večeri.

Prijenos finala počinje večeras u 20:15.

O pobjedniku odlučuju podjednako glasovi hrvatskih i međunarodnih žirija te glasovi gledatelja.

Četiri su hrvatska žirija, iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz Finske, Armenije, Slovenije i Španjolske.

U finalu će gledatelji čuti 16 izvedbi, a poznat je i redoslijed kojim će finalisti nastupiti.

1. EoT – Bye, Bye, Bye



2. Natalli – Dom si srcu mom3. IVXN – Monopol4. Filomena – Strong5. Fenksta – Extra6. laurakojapjeva – NPC7. Nipplepeople – ZNAK8. Ogenj – Daj, daj9. Petar Brkljačić – Kraj10. Matt Shaft – Welcome to the Circus11. Marko Škugor – Šta da Boga molim ja12. Magazin – AaAaAa13. Marko Bošnjak – Poison Cake14. Marko Tolja – Through the Dark15. Lelek – The Soul of My Soul16. Luka Nžetić – Južina

Tko od odabranih finalista treba predstavljati Hrvatsku na Eurosongu? Matt Shaft

EoT

nipplepeople

Marko Tolja

Magazin

Natalli

Lelek

IVXN

Fenksta

Marko Škugor

Ogenj

laurakojapjeva

Marko Bošnjak

Filomena

Luka Nižetić

Petar Brkljačić Matt Shaft

EoT

nipplepeople

Marko Tolja

Magazin

Natalli

Lelek

IVXN

Fenksta

Marko Škugor

Ogenj

laurakojapjeva

Marko Bošnjak

Filomena

Luka Nižetić

Petar Brkljačić Ukupno glasova:

EoT Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Natalli Foto: Livio Andrijic / CROPIX

IVXN Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Filomena Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Fenksta Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Laura Sučec Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Lorena Bućan Foto: Josko Supic / CROPIX