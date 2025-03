Ovo su reakcije na nastup Magazina u finalu Dore: ''Ne mogu reći da su mi loši, ali...''

Grupa Magazin je jedna od glavnih favorita za pobjedu na Dori, no stranci na X-u nisu bili oduševljeni.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. U završnoj večeri našlo se 16 izvođača, no samo jedan će podignuti statuu Ivice Propadala i predstavljati Hrvatsku pred 160 milijuna gledatelja.

Grupa Magazin predvođena Lorenom Bućan ponovno je opravdala ulogu favorita, zaradivši veliki pljesak u opatijskoj Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića. Međutim, jedan dio korisnika društvenih mreža nije se baš složio kako je ovo najbolji nastup na pozornici.

Na X-u se mogu naći komentari kako je jedina svijetla točka Lorena, a većina kritika odnose se na LED ekrane za koje je korištena umjetna inteligencija i styling.

ma ako magazin nije isa s nazaretom i lorena s tower of babylon, ne tribaju ni s ovim pic.twitter.com/P8x5Jku7sS — ivana🧚🏼‍♀️ (@DAENERYSDOBREV) March 2, 2025

Magazin je mogao bolji staging da uradi ovo je bas bejzik i dosadno 😑#dora2025 — Omim (@nikooinista) March 2, 2025

the only good thing about magazin performance is lorena. she is a great performer and do not try to deny that.



however, everything else about this is a NO from me. this is NOT a song that should go to eurovision! #dora2025 pic.twitter.com/lifCMEvKNW — från 🇭🇷🇱🇺 (@luxserveburg) March 2, 2025

#dora2025 Aaaaa...Lorena is vocally really good but I can't at the lyrics which seem so "Google Translate from Croatian to English"

oh and that creepy AI kids choir in the visuals... :/ — Joanna🇵🇱丰🐍🌻🧡💙||saw&met PJs (@colorshades__) March 2, 2025

I wish "AaAaA" was more dynamic and had more peaks and valleys in its composition. Magazin's name might be enough for them to win Dora, but it will mean nothing come May, should they win. #Dora2025 — Herminio (@HerminioEspz) March 2, 2025

Nemogu reci da mi je Magazin los,ali citavo vrijeme mi je bila Ruslana u glavi #dora25 — NevaNevicica (@NevicicaNeva) March 2, 2025

Slažete li se s komentarima na X-u o nastupu grupe Magazin? Apsolutno

Nimalo Apsolutno

Nimalo Ukupno glasova:

Sve o finalu Dore 2025. možete pronaći OVDJE.

