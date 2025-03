Iznenađenje u finalnom nastupu ovih favoritkinja, odlučile se na promjenu: "Jedini najež!"

LELEK je u zadnji trenutak promijenio dio svoje pjesme, a fanovi Eurosonga na X-u su ostali ugodno iznenađeni.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. U završnoj večeri našlo se 16 izvođača, no samo jedan će podignuti statuu Ivice Propadala i predstavljati Hrvatsku pred 160 milijuna gledatelja.

Sastav LELEK iznenadio je sve i u finalu zadnji dio pjesme "The Soul of My Soul" otpjevao na hrvatskom jeziku.

Djevojke su novu verziju snimile prije Dore, no do dana kada su objavile isječak hrvatske verzije, nisu dobile dozvolu od HRT-a za izvedbu te verzije.

Ova naknadna izmjena nije prošla neprimjetno.

Lelek adding Croatian makes the song so much better. — Bernardo Santos 🇵🇹 (@bres_santos) March 2, 2025

Tell me Lelek has a chance to win it now — Patrycja 🪞🌍 (@Lady__V_) March 2, 2025

LELEK FOR THE WIN GO GIRLS GOOO — ramonda satti (@mackahodza) March 2, 2025

🇭🇷 Lelek chorus in Croatian, much much better! Hope they don't get penalised for that! #Dora2025 — EuroFanatic (@euro_fanatic) March 2, 2025

LELEK SE PREBACIO NA HRVATSKI!! YAAAAS!! Uh jedini najež od svih pesama ove godine što su bile u izboru i što su izabrane za ESC!❤️❤️❤️ #Dora25 — Veštac sa Istoka (@century_child93) March 2, 2025

lelek posudio scenu od ukrajinki lani, ali ovaj hrvatski dio bas ugodno iznenadenje #dora2025 — kroasan (@maslacem) March 2, 2025

Neki su se sjetili i Natalie Balmix, koja je dan prije objave pjesama diskvalificirana s Dore zbog značajne izmjene pjesme.

E to se pitam kako je Natalie Balmix diskvalifikovana zbog promena a one uđu u finale i promene delove. Želim da čujem verziju verziju Žigice koju su poslali jer čisto sumnjam da je mnogo izmenjena. — anxy ✨ (@aniciuss) March 2, 2025

natali balmix izbacena zbog izmjene pjesme dok je bio period PRIJAVA a lelek izmijenjen u dva dana bez ikakvog problema #Dora2025 — 🦀🧠 (@lukespringlez) March 2, 2025

