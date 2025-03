Neočekivan trenutak tijekom prijenosa Dore sve je zbunio: ''Prijatelji bi trebali predstavljati Hrvatsku!''

Isječak iz dokumentarnog filma o Matthewu Perry iskočio se u internetskom prijenosu finala Dore.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. U završnoj večeri našlo se 16 izvođača, no samo jedan će podignuti statuu Ivice Propadala i predstavljati Hrvatsku pred 160 milijuna gledatelja.

Finale Dore prati se diljem svijeta putem službenog kanala Dore i službenog kanala Eurosonga. Oni koji prate putem internetskog prijenosa mogli su uočiti kako se tijekom reklama ubacio isječak s drugog kanala na kojem se emitirao dokumentarac "Matthew Perry, onaj koji nedostaje".

Isječci iz serije "Prijatelji" iz tog dokumentarca postali su brzo viralni. Neki su se našalili kako su htjeli gledati "Prijatelje", no ispriječio se prvi natjecatelj (EoT), dok drugi tvrde kako popularna šestorka treba predstavljati Hrvatsku.

They probably switched to HRT 2 channel by accident, but everything is resolved now. #Dora2025 pic.twitter.com/eDq7FCpz1K — task (@ImRealTask) March 2, 2025

at least they fixed the stream glitch before the performances started 💀#Dora2025 — emma 🥀 (@ladymacbcth) March 2, 2025

Lmfaooooo the #dora25 feed switching to hrt2 and showing “friends” instead pic.twitter.com/IEmsxqBfst — T E O // BABY V.O.X. is BACK (@europapii) March 2, 2025

Now I'm waiting for more during #dora2025 pic.twitter.com/tfY1rvKUV2 — People? Not a big fan² (@BlackCa41645741) March 2, 2025

Yo quería ver Friends, pero se atravesó el primer participante: EoT con Bye Bye Bye. Empezamos fuertes, buen sonido de guitarras y vocales. La puesta también destaca. La canción podría haberse ahorrado tantas etapas por las que pasa. En general, un buen comienzo.#Dora2025 — Diego Eduardo (@DiegoEduardoEP) March 2, 2025

the stream randomly cutting to a friends episode TWICE 😭😭 what is going on #dora2025 pic.twitter.com/uGjtpbgsCm — chris⸆⸉🍉 | 🇦🇱🇱🇻🇱🇹 (@zighazighazigha) March 2, 2025

Monica Geller desperately wants to take part at #dora2025 — Jan Wehner (@janwehner) March 2, 2025

why did they just overlap the fucking Dora stream with a HRT2 rebroadcast of Friends 😭😭😭😭 #dora2025 — sv-Ai senhor! 😔🇵🇹🕯🕊 (@nonecosimale) March 2, 2025

