Ovaj poseban sastav s Dore osvojio je publiku, ali hoće li to biti dovoljno za pobjedu?

Nakon što je jedna članica prije finala završila u bolnici, sastav LELEK ipak se, srećom, ponovno našao na pozornici Dore.

Grad Opatija ovoga tjedna je središte hrvatske glazbe. U Sportskoj dvorani Marina Cvetkovića večeras se održava finalna večer glazbenog natjecanja Dora 2025., putem kojeg Hrvatska bira predstavnika za baselski Eurosong. U završnoj večeri našlo se 16 izvođača, no samo jedan će podignuti statuu Ivice Propadala i predstavljati Hrvatsku pred 160 milijuna gledatelja.

Poslije velikih kritika na nastup iz prvog polufinala i kratkotrajnog boravka jedne članice u bolnici, na pozornicu je došao sastav LELEK s pjesmom "The Soul of My Soul".

Nastup sastava LELEK u finalu Dore 2025.

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

