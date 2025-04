''Trebam izgledati kao opanak?'' Maja Šuput u svom stilu objasnila zašto joj trudnoća nije baš legla

Maja Šuput In Magazin

Maja Šuput priznala je kako trudnoća nije za nju, a otkrila je i zašto je tog mišljenja.

Mnoge žene tijekom trudnoće prolaze kroz niz izazova i promjena, no naša pjevačica Maja Šuput očito nije imala tipično iskustvo. U gostovanju u popularnom podcastu "Mame kod Lane", Maja je otvoreno progovorila o trudnoći - i to na njoj svojstven, iskren i duhovit način.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

''Nikad nisam spavala popodne, nikada nisam ni bila ni umorna niti sam imala mučnine. Išla sam teretanu, nisam imala ni one debele noge, ništa. Radila sam 20 dana do poroda. Nisam imala nikakvih želja, ono jesti i piti nešto posebno'', objasnila je.

''Samo jednostavno meni to stanje nije pasalo jer sve stvari koje ja volim, ne smiješ. Ja bih jela sirovo svaki dan, ja jedem sushi, ja jedem tartarski biftek, ja jedem tuna tartar, ja volim pit vino, a što volim ići na masažu, ljudi nitko ne voli ići na masažu kao ja, pa ne smiješ ni to, pa ne smiješ si napunit kadu s vrućom vodom. Pa znači što smijem? Nemojte popit previše kave, pa ne smiješ se farbat, ne smiješ na botoks. Pa što, trebam izgledat kao opanak? Pa ne, ljudi, to ne da nije za mene, ali super mi je bila trudnoća'', dodala je.

Maja Šuput - 2 Foto: Instagram

''Moj muž je rekao da nisam jednu krivu riječ rekla, nisam ništa tražila, meni je sve bilo super'', zaključila je Maja kroz osmijeh.

Video pogledajte OVDJE.

Maja Šuput - 6 Foto: Instagram

Njezin sin Bloom nedavno je proslavio četvrti rođendan, a fotke s tuluma pogledajte OVDJE.

Bloom Tatarinov - 7 Foto: Maja Šuput/Instagram

Naša pjevačica nedavno je napravila raspašoj na raskošnoj proslavi 18. rođendana kćeri slavonske poduzetnice. Fotografije pogledajte OVDJE.

Proslava 18. rođendana Larisse Janković Ravlić Foto: Privatni album

