Naša bivša misica skoro se rastala od 13 godina starijeg poduzetnika pa sad iznenadila odlukom

Eni Šukunda Gavrilović prvi je put progovorila o skoroj rastavi od supruga Miroslava Gavrilovića.

Na izboru za Miss Supranational Hrvatske 2017. godine pobijedila je Eni Šukunda.

Eni Šukunda Foto: In Magazin

Mnogi je pamte kao visoku brinetu koja je imala savršenu figuru, ali brojni estetski zahvati od tada učinili su je neprepoznatljivom.

Prošle godine postala je tema medija kad se pročulo da se rastaje od 13 godina starijeg poduzetnika Miroslava Gavrilovića.

Annie Šukunda i Miroslav Gavrilović Foto: Annie Šukunda/Instagram

Ipak, ljubavi nije došao kraj, a ona je sad pokazala da ga voli više no ikad jer je njegov profil tetovirala na rebra.

''Na mojim rebrima, pored srca. Peta godišnjica'', napisala je u opisu.

U razgovoru za Net.hr, Eni je sada prvi put progovorila o pomirenju i svim izazovima s kojima su se suočili.

Annie Šukunda i Miroslav Gavrilović Foto: Annie Šukunda/Instagram

''Prekid nije došao naglo već uslijed ogromnih razlika u karakteru. Pomirenje je barem s moje strane bilo neočekivano, tijekom rođendanske proslave. Nekako smo svi mi emotivniji tijekom tih bitnih datuma'', rekla je.

Unatoč brojnim zlim komentarima Eni nikad nije skrivala da je išla pod nož, a za IN magazin otkrila je i što je sve na sebi dorađivala.

"Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti... Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć", otkrila je za IN magazin.

Eni Šukunda - 5 Foto: Instagram

Za usne kaže da su joj prirodne.

"Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu - moja usta", objasnila je.

Eni Šukunda - 5 Foto: Instagram

"Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: ''Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!'', dodala je

Osim tijela Eni je često mijenjala i frizure, pa je tako bila i plavuša i crnka, a u posljednje vrijeme opet se vratila svojoj smeđoj boji kose.

Eni Šukunda - 1 Foto: Instagram

Njene stare fotografije pogledajte u našoj galeriji.

