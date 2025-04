Tko je Braco koji je uzdrmao Zaglave? Bio je u vojsci, a onda se odlučio na preokret

Zdravko Vukelić novi je glumac u popularnim Kumovima, a utjelovio je simpatičnog Bracu Zovka.

Serija Kumovi novim je likovima još više zainteresirala gledatelje u napetu radnju.

Braco Zovko, sin nekad ozloglašenog župana Zovka, stigao je u Zaglave kao dobavljač za hotel i gostionicu. Njegova snalažljiva priroda i šarm osigurali su mu simpatije svih, najviše Vedrane, uz dozu nepovjerenja zbog obiteljskog nasljeđa. U braku je s Hrvojkom koju glumi Anica Kovačević.

Zdravko Vukelić i Anica Kovačević Foto: Nova TV

Utjelovio ga je Zdravko Vukelić, Splićanin koji je diplomirao neposredno priije uloge u Kumovima.

''Glumom sam se počeo baviti kad sam napravio pogrešku i upisao vojnu akademiju nakon srednje škole. Peti dan sam shvatio da ne želim žaliti za propuštenom prilikom, raskinuo ugovor s MORH-om i dogodine upisao Umjetničku akademiju i Splitu'', ispričao je za Večernji list.

Zdravko Vukelić - 3 Foto: Instagram

U epizodi u kojoj se održalo vjenčanje Milice i Marka zasvirao je harmoniku s Draženom Zečićem.

Video pogledajte OVDJE.

''Inače harmoniku ne spominjem jer je se bojim. U srednjoj školi sam godinu dana učio svirati i nikad nisam to usavršio do kraja, nikad se nisam oslobodio i svirao sam. U prvoj profesionalnoj predstavi u kojoj sam sudjelovao tražili su nekoga tko zna svirati harmoniku pa me kolega Donat Zeko uvalio u problem kad je rekao redateljici da ja znam. Naučio sam tih par pjesama za predstavu isto kao što sam naučio pjesmu u epizodi s Draženom Zečićem. Tu su mi uvelike pomogli prijatelji, harmonikaši iz Splita, Robi i Beky koji su mi slali video tutorijale ̧i "naučili me". To je to od mog bavljenja glazbom'', dodaje za Večernji.

Vjenčanje Milica i Marko Šank Foto: Nova TV

Spektakularne epizode vjenčanja prisjetite se OVDJE.

Trenutno ga se može gledati i u predstavi ''Dalmatinska kuhinja' kazališta KNAP.

Zdravko je vezi s crnogorskom glumicom Martom Šćekić.

