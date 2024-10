Ovako je naša bivša misica izgledala nekad, a danas je zbog brojnih estetskih zahvata druga osoba: ''Doktor mi je rekao...''

Eni Šukunda Gavrilović osvojila je titulu Miss Supranational Hrvatske 2017. godine, a tada je izgledala znatno drukčije nego danas.

Na izboru za Miss Supranational Hrvatske 2017. godine pobijedila je Eni Šukunda.

Mnogi je pamte kao visoku brinetu koja je imala savršenu figuru, ali brojni estetski zahvati otad učinili su je neprepoznatljivom.

Unatoč brojnim zlim komentarima Eni nikad nije skrivala da je išla pod nož, a za IN magazin otkrila je i što je sve na sebi dorađivala.

"Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti... Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć", otkrila je za IN magazin.

Za usne kaže da su joj prirodne.

"Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu - moja usta", objasnila je.

"Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: ''Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!'" dodala je

Osim tijela Eni je često mijenjala i frizure, pa je tako bila i plavuša i crnka, a u posljednje vrijeme opet se vratila svojoj smeđoj boji kose.

Inače, početkom ove godine objavila je da se rastaje od supruga Miroslava Gavrilovića, ali ovih dana opovrgnula je tu informaciju objavivši novu fotografiju s njim.

Više pročitajte OVDJE.

