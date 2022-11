Evo koje su se domaće misice podvrgnule drastičnim estetskim korekcijama, to priznaju javno i bez suzdržavanja

Ana Sasso, Natalija Prica, Eni Šukunda Gavrilović te druge domaće missice otvoreno govore o predrasudama, ali i benefitima koje im je donijela titula najljepše. Tko ima dvije diplome, koje su se okrunjene ljepotice podvrgnule drastičnim estetskim korekcijama te kako izgleda život nekih od najljepših Hrvatica, istražio je Davor Garić.

Ljepota je u oku promatrača, kažu, no ovim damama rijetki će naći manu. Okrunjene hrvatske missice svih genercija dokazale su - jednom miss, uvijek miss.



"Vanjska ljepota je po meni na prvu, kad čovjek vidi neku lijepu ženu, muškarca, nešto lijepo u izlogu, a ona unutarnja ja ona koja osvaja ljude. Kad se tu kliknemo, bar sam ja takav tip, e onda je to to", smatra Ana Sasso koja je ponijela titulu Miss Jugoslavije 1981.



Mnoge su se na izbore ljepote prijavile iz znatiželje i zabave, a onda im je kruna promijenila život.



"Prije svega dobila sam izvanrednu stipendiju za faks koji sam ove godine i položila, moram se pohvaltii s prosjekom 4,9 skoro 5,0", otkrila je Miss Supranational Hrvatske Helena Krnetić



"Najviše sam dobila nekakvo duševno bogatstvo jer sam to stvarno htjela od malena i onda mi je ta kruna otvorila vrata za razne druge stvari u životu", priznala je Miss Beauty Hrvatske 2021. Marinela Grljušić.



No život k'o život, uvijek donosi nove izazove pa se na brdovitom Balkanu i ove okrunjene ljepotice s diplomama, moraju dokazivati svakodnevno.



"Svaki dan i često puta imam osjećaj da ponavljam jedno te isto, ali u principu ljudi se iznenade i kažu ''Ajme, pa ti nisi bila samo Miss Universe, ti si i diplomirala na Stomatološkom fakultetu, nakon toga si dvije godine završila ekonomiju, zatim si upisala i završila specijalizaciju iz ortodoncije, sad sam i doktorirala, prema tome mislim da sam stvarno edukaciju privela do kraja", otkrila je Miss Universe Hrvatske Natalija Prica.



"Točno, sve misice koje ja poznajem, a pratim izbore za miss cijeli svoj život, sve su školovane, sve imamo edukaciju, imamo svoje stalne poslove, a ovo je nama dodatni job, hobi, zadovoljstvo ili nešto slično. Ali mislim da nema šanse da spadamo u te stereotipe da smo glupe, nikako!", zaključila je Miss turizma Hrvatske Jelena Katarina Kapa.



Iako su osvojile krune najljepših, neke su se odlučile na dodatne estetke korekcije, no o tome govore javno i bez suzdržavanja.



"Mislim da je taj strah nekako nestao! Moram priznati da otkako sam ja nekako javno izašla s time, mislim ok, bilo je ljudi i prije u Hrvatskoj, da primjećujem da je sve više njih koji javno odlaze, govore o tome. Ne bih rekla da sam ja pokrenula trend, ali da sam začela nešto jesam", smatra Miss Supranational Hrvatske Anni Šukunda Gavrilović.



"Sama sam radila dva tri puta usne, naravno sve s dozom umjerenosti, tako da nema ništa protiv toga dok je to sve lijepo i umejreno", otkrila je Helena Krnetić.



"Ono što me malo smeta je ta nekakava licemjernost gdje svi imaju nešto za reći ako netko napravi neku estetsku korekciju, a kad ih privedeš na nekakv razgovor, oči u oči, popričate o njegovom samopouzdanju, uvijek se izrodi da bi i ta osoba nešto mijenjala na sebi, ali ne može to jer im okolina ne dopušta, ne podržava, nemaju financija ili tako nešto", pojasnila je Jelena Katarina.



Ovih je dana izabrana nova najljepša Hrvatica. Krunu Miss Beauty Hrvatske odnijela je osamnaestogodišnja Laura Vlahović. Njezin adut iz rukava je visina.



"Oduvijek sam bila viša od drugih, od prvog osnovne do četvrtog srednje, ali nikad me nisu zezali, ja sam voljela svoju visinu, uvijek sam htjela to iskoristiti na najbolji mogući način koji sam sad iskoristila", kaže Miss Beauty Hrvatske 2022. Laura Vlahović.



A tko zna, možda Laurina ljepota bude inspiracija Stefanu Lupinu. Upravo je ženska ljepota okosnica njegovih brojnih umjetničkih djela.



"Uvijek je žena meni bila inspiracija, od početka lupinizma, kad sam počeo u New Yorku, uvijek je žena, ali ne baš tipična žena, tipični beauty. Mora imati nešto drugo, ja sam uvijek gledao malo off, kaj se to veli, ''off Broadway'', izjavio je umjetnik Stefan Lupino.



Ono nešto drugačije oduvijek je imala Ana Sasso pa pozornost jednako plijeni danas, kao i kad je osvojila krunu. Ova atraktivna missica u sretnom je braku s kirurgom Hrvojem Tomasovićem.



"Kad smo nas dvoje zajedno to je uvijek savršeno, svaka minuta je savršena! Hahaha, šalim se. Naravno, u svakom braku, svakoj vezi postoje neke razmirice, ali to su gluposti, ali Bože moj, to se prevaziđe", zaključila je Ana.

Nakon krune najljepše, diploma i specijalizacija, Natalija Prica ima samo jednu želju.



"Pa svakako bi mi želja bila imati obitelj i imati djecu, to je mogu reći, jedna neostvarena želja, evo to bih si poželjela u budućnosti, da", priznala je Natalija.



Budući da kod ovih žena ''ne mogu'' nije opcija, nema sumnje, ostvarit će im se zacrtani snovi.



"Ja sam ti uporna i tvrdoglava! Ja kad zacrtam nešto, ja ne odustajem!", zaključila je Ana.