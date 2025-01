Kako nastaje IN Magazin: Novinari otkrivaju kako stvaraju priče koje obožavate gledati!

U ovih 16 godina emitiranja IN Magazina naši su novinari proputovali svijet, intervjuirali najveće svjetske zvijezde, ali i zavirili u škrinju tradicije Lijepe naše te degustirali najneobičnija jela. Kako nastaju naše uzbudljive priče, ispričat će vam naš Davor Garić, a sve možete pogledati u videu.

Dobrodošli u IN Magazin! Danas IN Magazin slavi svoj šesnaesti rođendan pa bi bilo najbolje da u našem videu pogledate kako nastaje vaša omiljena emisija!



Znatiželjni poput mačke, zaigrani poput psa, neustrašivi poput tigra i gladni dobrih priča poput ovih vodenkonja... To vam je ukratko ekipa koja stvara IN Magazin punih 16 godina.



''Prvo bih apsolutno zahvalila cijeloj ekipi koja tih 16 godina radi na IN Magazinu, a većina je otpočetka stvarala IN Magazin. Što je tajna zapravo je teško reći, ali ja mislim da je to nekakav dobar balans sadržaja onog kojeg publika želi i onoga što im mi želimo dati što smatramo da je dobro. Zato se uvijek vodimo time da je potrebno osluškivati želje i očekivanja gledatelja, ali nikako ne podilaziti nekim niskim strastima nego napraviti nekakav kompromis'', govori Ivana Mandić Marković, glavna urednica IN magazina.



''Kad spomeneš brojku 16, to je zaista jedan impresivan i veliki broj. ja zaista ne znam u životu niti jednu emisiju koja je toliko dugovječna i traje, ali sa istim žarom da su gledatelji od prvog dana do dan danas'', dodala je Renata Končić Minea.



''Mislim da je tajna to što mi ne radimo zapravo ništa! Ne radimo nikakav posao, mi zapravo uživamo. Svaki dan svaki novinar, svaki urednik donosi ono najbolje od sebe'', kaže Mia Kovačić.



''Zanimljiv je podatak da smo do sada emitirali 4242 emisije, što je otprilike 29700 priloga. Ponosni smo na te velike brojke pogotovo zato što IN Magazin čini relativno mali broj ljudi koji se trude svaki dan s jednakim entuzijazmom donijeti nove priče'', priča Ivana Ambrinac, producentica In magazina.



S crvenim mikrofonom u ruci i kamerom na ramenu putujemo uzduž i poprijeko, ''od nemila do nedraga'', nema gdje nismo zavirili i uvijek znamo što želite gledati.



''Jedna do glavnih karakteristika nas novinara je da smo znatiželjni i zanimljive priče volimo istražiti do najsitnijih detalja. To često podrazumijeva pakiranje kovčega i put pod noge. Reporteri IN Magazina u potrazi za zanimljivim pričama, ljudima i mjestima proputovali su gotovo cijeli svijet, a ja se danas nalazim u Madridu, ovdje ispred Kraljevske palače. Ovu priliku koristim i za najaviti da nas upravo u IN Magazinu očekuju zanimljivi putopisi iz ove uzbudljive španjolske prijestolnice'', javio se Davor Garić.



Kod nas se pazi na svaki detalj kako bi finalni proizvod bio najšareniji i najzabavniji.



''Kada je materijal koji smo snimili na terenu uobličen u formu reportaže, glazba pripremljena, kadrovi narezani i tekst napisan, prva iduća stanica je naša lektorica Dubravka kojka će ispraviti eventualne pogreške! Idemo do nje!'', objašnjava novinarka Julija Bačić Barać.



''Super, Julija, bez pogreške! Mi u IN Magazinu se koristimo standardnim hrvatskim jezikom, no katkad možemo i malo zažmiriti kako bismo se približili svojim gledateljima. I mali tečaj za kraj: nemojte koristiti ''no'' i ''međutim'' zajedno. Ili koristite no ili međutim. I nemojte koristiti ukoliko bez utoliko. Koristite radije ako!'', nadovezala se Dubravka Mamić, lektorica In magazina.



''Ja sam Ana fonetičarka i novinarima sam zadnja u nizu. Ako su bili vani večer prije onda malo radimo na glasu, prođemo dikciju da ne kažu baš je'an umjesto jedan. Isto tako naglaske, i onda su spremni za montažu'', govori Ana Vlah, fonetičarka.



Crveni tepisi i reflektori ili prostranstva i šumarci skriveni... Gdje ima dobrih priča, tu je ekipa IN Magazina.



''U posljednjih 16 godina imali smo prilike sjesti sa zaista najvećim svjetskim zvijezdama. od Russela Crowa, Kate Winslet, Charlize Theron, Breda PItta, nema koga nismo priveli pred naš mikrofon. A ako moram nekoga istaknuti da mi je ostao u posbenom sjećanju, to bi bila dva intervjua, sa Johnom Goodmanom i Russelom Crowom, iz razloga što sam nekako odrasla uz njih, i zato što su se pokazali zaisza nevjerojatnim gentlemanima i iznimno divnim osobama'', priča Aleksandra Keresman Drpić.



''Najljepše nam je zapravo kad možemo donijeti priče naših sugrađana ili naših gledatelja koji se bave nekim zanimjivim hobijima, imaju predobre nekakve talente koje do tad još nismo vidjeli. Obožavam kad nmogu vidjeti i donjeti neke tradicijske priče jer je Hrvatska prava riznica tradicije, a ono što jako volim su također i gastro priče. Kad možeš probati neku hranu koju do sada nisi... Ja sam pred kamerama čak i tripice probala, što mislim da me nikad prije nitko ne bi nagovorio. Upravo sad idem snimitrj ednu pričuap ćeš vidjet o čemu se radi'', govori Dijana Kardum.



Ono što najviše volimo je nabaciti osmijeh na vaša lica, dragi naši gledatelji.



''Mislim da je tu zadovoljstvo obostrano i upravo kroz takve priče i kroz takve rubrike gradimo odnos sa gledateljima i u budućnosti ćemo se probati koncentrirati na takav sadržaj da što više budemo dostupni gledateljima, da im makar sitnicama, nekom lijepom pričom upoznavanjem sa njima omiljenom osobom, uređenjem životnog prostora, ispunjavanjem nekakvih malih želja, ako ništa drugo, uljepšamo dan, a možda čak napravimo i neke promjene koje će im bitnije utjecati na život'', zaključila je glavna urednica Ivana Mandić Marković.



Bitno ćemo utjecati i na svakodnevno podizanje vašeg dobrog raspoloženja i u budućnosti zato hvala vam što nas volite.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.