Naša bivša misica drastično se promijenila od 2017. kad je osvojila krunu, ovo kao da je druga osoba, a evo kako je tada izgledala!

Eni Šukunda Gavrilović osvojila je titulu Miss Supranational Hrvatske 2017. godine, a tada je izgledala znatno drugačije nego danas.

Bivša Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda Gavrilović sudjelovala je na 2. humanitarnom šahovskom turniru poznatih "The Queen's gambit na hrvatski način", čiji je prihod namijenjen za udrugu Projekt Sreća, koja se skrbi o djeci.

Pogledaj i ovo Imaju svoje razloge Estetske korekcije poznatih Hrvata: Domaće zvijezde iskreno su progovorile zašto su odlučile otići pod nož

Na turniru su sudjelovala brojna poznata lica iz svijeta politike, glazbe, sporta i drugih sfera javnog života, a Eni je igrala protiv Tomislava Ćorića, od kojeg je izgubila.

Eni je titulu misice osvojila 2017. godine, a otad se potpuno promijenila, no ne skriva da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima.

"Napravila sam midfacelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti... Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć", otkrila je za IN magazin. Za usne kaže da su joj prirodne.

"Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu - moja usta", objasnila je.

"Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: 'Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!'" dodala je. Otkrila je i kako je u svakoj odluci podržava suprug.

Eni se prošle godine udala se za 13 godina starijeg Miroslava Gavrilovića, a par je na bio na medenom mjesecu u Dubaiju.

Kako je Eni izgledala kada je osvojila krunu i koliko se otad promijenila, pogledajte u galeriji.

