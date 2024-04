Naša bivša misica drastično se promijenila od osvajanja krune, no ne skriva svoje zahvate: "Doktor je rekao da me ne želi vidjeti sljedećih 10 godina!"

Eni Šukunda 2017. godine ponijela je titulu Miss Supranational Hrvatske, a otad se drastično promijenila.

Bivša Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda sudjelovala je na humanitarnom šahovskom turniru poznatih za pomoć dječjim bolnicama, koji je održan u zagrebačkoj konobi Mašklin i Lata.

Na turniru su sudjelovala brojna poznata lica iz svijeta politike, glazbe, sporta i drugih sfera javnog života, a Eni se i ovaj put uspjela istaknuti u masi u elegantnom bijelom odijelu.

Bivša misica drastično se promijenila od 2017. godine, kada je osvojila krunu, a ne skriva da se otad podvrgnula raznim estetskim zahvatima.

"Napravila sam mid facelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti. Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć", ispričala je jednom prilikom u IN magazinu, a tada je istaknula i kako su joj usne prirodne.

"Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu - moja usta", objasnila je.

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica koja je šokirala drastičnom promjenom izgleda opet je užarila društvene mreže, i to poprilično golišavom fotografijom

"Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: 'Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!'" zaključila je tada.

Eni je početkom ove godine otkrila da je došao kraj njezinu braku s 13 godina starijim Miroslavom Gavrilovićem.

"Istina je, razvela sam se. Zapravo još smo u procesu razvoda i ne znam koliko će to još dugo trajati, s obzirom na to da sada suci štrajkaju", izjavila je za Večernji list, a o razlozima razvoda nije željela govoriti.

Eni i Miroslav vjenčali su se 2021. godine, medeni su mjesec proveli u Dubaiju, a u danima sreće ona je često objavljivala njihove zajedničke fotografije, koje je nakon razvoda obrisala s društvenih mreža te je i zaključala svoje profile.

Koliko se Eni promijenila otkako je osvojila titulu misice, pogledajte u našoj galeriji.

