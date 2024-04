Natalija Prica provodila se u društvu brojnih poznatih Hrvata, evo i kako je konačno stala na kraj tračevima iz prošlosti!

Natalija Prica sudjelovala je na humanitarnom šahovskom turniru koji je okupio brojne poznate Hrvate.

U zagrebačkoj konobi Mašklin i Lata održan je tradicionalni humanitarni šahovski turnir za pomoć dječjim bolnicama, koji je okupio brojna poznata lica.

Posebno se istaknula bivša misica i desna ruka Milana Bandića Natalija Prica, koja je mamila poglede u elegantnom bijelom odijelu, a širokim osmijehom na licu je potvrdila da je tračeve koji su je pratili ostavila iza sebe i nastavila sa životom.

Pogledaji ovo inMagazin Natalija Prica otvorila dušu o teškom periodu i otkrila jesu li prema njoj tada bile gore žene ili muškarci: "Već sam se navikla na to"

Prica je danas uspješna stomatologinja, a 2011. godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske i predstavljala je našu zemlju na izboru u Brazilu. Kasnije je privlačila pozornost javnosti zbog suradnje s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, nakon čije je smrti doživjela pravi medijski linč, a prošle je godine, kako je naglasila, posljednji put javno progovorila o njemu.

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu", ispričala je za Story.

Natalija iza sebe ima brak s liječnikom i bivšim vaterpolistom Ivanom Oreškim, koji je nakon njihova razvoda pronašao sreću s glumicom Ivom Jerković, s kojom se vjenčao u lipnju prošle godine.

Pogledaji ovo Celebrity Natalija Prica i nova supruga njenog bivšeg muža pojavile su se na istom događaju, pogledajte kako su se ponašale

Osim Price, humanitarnom šahovskom turniru prisustvovali su i chef Melkior Bašić, bivši plivač Gordan Kožulj, bivši nogometaši Zvonimir Boban, Jerko Leko i Silvio Marić, glazbenici Mladen Bodalec i Mile Kekin, ministar Tomislav Čorić te mnogi drugi poznati Hrvati, a fotografije pogledajte u galeriji.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga Dalibora Matanića? Oženio se njome nakon šest mjeseci veze, a ovako je ona nekada o njemu govorila: ''Ja sam za tu ljubav spremna…''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nižu se reakcije na pobjedničku transformaciju u našem hit-showu, čini se da nitko nije ni primijetio incident na pozornici!