Nižu se reakcije na pobjedničku transformaciju u našem hit-showu, čini se da nitko nije ni primijetio incident na pozornici!

Pobjednik šeste emisije showa "Tvoje lice zvuči poznato" Luciano Plazibat oduševio je gledatelje transformacijom u Dina Dvornika.

U šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pobjedu je odnio Luciano Plazibat, koji je kao Dino Dvornik izveo njegovu hit-pjesmu "Ništa kontra Splita".

"Ja moram zahvaliti svom Splitu, ništa kontra Splita i ovo je pobjeda za cijelu Dalmaciju, za moju osnovnu školu, moju srednju školu i sve profesore koji će gledati. Imamo još do kraja showa, ali kad dođem u Split, slavimo!" rekao je Luciano nakon pobjede, a svojim je nastupom oduševio gledatelje.

"Kako dobro, to nisu istine", "Odličan i gotovo, momak je za 10", "Bio je genijalan", "Odličan! Bravo, Luciano", "Sve pohvale, pjevanje, kondicija, pokazao si opet da si odličan pjevač i zabavljač", "Sve bolji i bolji", "Fenomenalan", "Ništa kontra Luci", "Bravo, Splite, bravo, Dalmacijo! Čestitke i ostalima, izvrsni, a i sve pohvale članovima žirija", "Svi super i drago mi je što je Luciano pobijedio", neke su od brojnih komplimenata koje je dobio na društvenim mrežama.

Čini se da nitko nije ni primijetio da su Lucianu usred nastupa pukle hlače, čime se on pohvalio u svojim pričama na Instagramu, a taj trenutak možete pogledati u našoj galeriji.

Na društvenoj mreži Luciano je podijelio i svoje dojmove nakon nastupa.

"TLZP ili Splitski festival? Moš govorit kontra mene i kontra cilog svita, ali neću da čujem ništa, ništa kontra SPLITA! Vratilo me doma. Najveća je čast uopće pokušat utjelovit ovu legendu i nadam se da sam opravda IKONU", napisao je Luciano.

Evo i kakvi su bili komentari žirija na njegov nastup.

"Kaže u pjesmi - Dino je kriv dok je živ, je li tako? I to je, nažalost, većinom tako, ne znamo cijeniti ljude dok su živi, nego kad odu, onda govorimo kako su bili dobri. Veliki aplauz za čovjeka koji je ovo obilježio, a to je Dino Dvornik. Imao sam priliku i čast upoznati njegova oca i raditi s njim. Luciano, to je tvoj grad i ja smatram da nema patriotizma do lokalpatriotizma. Ti si to otpjevao iz srca i duše, to se i vidjelo, tako da si za uvod napravio najbolju stvar, počeli smo s najboljim", komentirao je Enis Bešlagić.

"Mislim da je ovo bila prava bomba za početak emisije. Evidentno je, Luciano, da se ti iz nedjelje u nedjelju tako dobro zabavljaš. Ti si meni sjajan iz emisije u emisiju. Ja vas molim i jedan pljesak za ovu mladost koju smo vidjeli na pozornici. Meni je moja pokojna baka uvijek govorila da na mladima svijet ostaje i to je zaista tako", komentirao je Mario Roth.

"Osim što je velika istina da zaista iz emisije u emisiju rasteš, vidi se da sve više uživaš, a i mi i publika sve više uživamo u tebi i hvala ti što si napravio ovako prekrasan put prema veličanstvenosti našeg Dine Dvornika", nahvalio ga je i Goran Navojec.

"Toliko si dostojanstveno iznio ovaj lik Dine Dvornika, svaka ti čast na tome. Jako je teško donositi lik i djelo nekoga tko više nije među nama", poručila mu je Minea.

