Gdje je nestala slatka djevojčica koja je nekoć pjevala hrvatsku himnu? "Ja te gledam i uopće ne vjerujem da si to ti!"

Pjevačica Mia Negovetić u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u španjolsku eurovizijsku predstavnicu Chanel Terrero.

"Ovo mi je stvarno možda najveći izazov u životu, jer je točka baš zahtjevna. Cijeli broj je plesni većina i pjevaš", priznala je Mia prije nastupa.

"To ponovit sam sigurna da je praktički nemoguće, osim ako nisi profesionalni plesač. Bit će što bude, dat ću sve od sebe", poručila je.

Mia je izvala pjesmu "SloMo", s kojom je Chanel predstavljala Španjolsku na Eurosongu 2022. godine, a uspješno je izvela i zahtjevnu koreografiju te je dobila veliki aplauz.

"Ja mislim da je ovo najzahtjevnija, najkompliciranija i najteža koreografija dosad. Izvedena je brilijantno. Imam smo jedno pitanje za tebe, ja sam siguran da to gledatelje zanima. Što se događa kad pjevač izvodi ovakve plesne pokrete, a glas mu ostaje miran, kao kad stoji mirno?" zanimalo je Gorana Navojca.

"Mislim da je tu najbitnija kondicija i puno repeticije da sve to sjedne na svoje mjesto. Bez puno vježbe ne bih uspjela i želim se zahvalit plesačima jer je za mene ovo bio ogroman izazov i možda nešto najteže što sam ikad u životu odradila", odgovorila mu je Mia.

"Mia, ovo je izgledalo i zvučalo svjetski. Svaki pravi performer koji pjeva i pleše u isto vrijeme zna da nema zahtjevnijeg zadatka. Ti si večeras i zvučala i izgledala kao prava svjetska zvijezda i svaka ti čast", pohvalio ju je Mario Roth.

"Ja gledam kako ona raste i raste, ova muzička scena zaslužuje imati nekoga takvog poput tebe i da se krenu raditi ovakve stvari. Ovo što si pokazala to je dokaz da ti još možeš i više", oduševljen je bio i Enis Bešlagić.

"Ja te gledam i uopće ne vjerujem da si to ti, to je prva stvar. Ono što se meni čini je da si ti danas izašla iz jedne svoje, neću reći komfor zone, općenito neke svoje navike, ono što jesi i kako jesi. Ja ću sad kao žena reći da mislim da je ovo tvoje najseksi izdanje do sada. Kažu da se otrov drži u malim bočicama, a onda si ti najmanja bočica koju mi ovdje imamo", zaključila je Minea.

