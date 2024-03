Zbog Lepe Brene zaiskrilo između Enisa Bešlagića i Mije Negovetić: "Ne, moj deda Milutin sluša! Koga foliraš?"

Mia Negovetić je u trećoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" nakratko postala Lepa Brena i svojom transformacijom oborila sve s nogu.

Naša pjevačica Mia Negovetić je u trećoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" dobila zadatak postati Lepa Brena, zbog čega je bila poprilično uzbuđena, ali zadovoljna.

"Jesam, zadovoljna sam jer je to drugačije od svega dosad. Ja sam oduševljena! Nema tu plesa, kad te ponese, onda te ponese, baš u tom trenutku nekako. Guštala sam", priznala je Mia prije nastupa, ali u narodnoj se glazbi kaže, ipak neće okušati, na što se voditelj Filip Detelić našalio da neće napuniti arenu.

Pogledaji ovo Celebrity Još svi pričaju o zubima koji su Miji Negovetić ispali dok je pjevala, javila joj se čak i Vanna zbog viđenih prizora!

"Mogu pokušati verbalizirati ovo čudo koje smo vidjeli, to nije lako. Bila si Lepa, bila si Brena, a ova dvojica pored su kao neki Slatki greh! Lepa Brena, Zgodni Fića i nenadmašivi Mešin! Bilo je fantastično", zaključio je Goran Navojec nakon što je Mia izvela Brenin hit "Luda za tobom".

"Mislim da si se ti Mia sad pronašla u životu, konačno! Kakva Beyonce! Kao i s Dorom, znam te kad si bila mala i zaista, to je čudo bilo, isto kako to Lepa Brena izvodi", pohvalio ju je i Enis Bešlagić.

"Imam pitanje za Miju, moram pitati je l' ti slušaš narodnjake", upitala ju je Minea nakon nastupa.

"Inače ne, stvarno ne!", odgovorila joj je Mia, na što se javio Enis i pitao je: "Koga foliraš?!"

"Ja ti ne mogu vjerovati tom odgovoru jer ovo što si ti sad izvela, ispada da ti živiš na toj glazbi i da ti samo to slušaš. Meni si bila spektakularna", poručila joj je Minea.

"Rijeka ne sluša narodnjake", ubacio se Enis s komentarom, a Mia mu odgovorila: "Rijeka sluša narodnjake, ali ja ne!"

"Ne, moj deda Milutin sluša!", vratio joj je Enis.

Pogledaji ovo Celebrity Mia Negovetić uvela je pratitelje u backstage pa pokazala kako nastaju transformacije za ''Tvoje lice zvuči poznato'', potrebni su sati pripreme!

"Ono što mene fascinira kod tebe je to da kojeg god žanra se uhvatiš, to odradiš sjajno. Ono što se meni večeras svidjelo u tvom nastupu je, pogotovo kada je pjevanje u pitanju, ima neki svoj zakon. Ti si večeras otpjevala upravo onako kako pjeva Brena. Meni je to zvučalo uvjerljivo i moram reći da ti ovaj leopard sjajno stoji. Meni je ovo bio tvoj najbolji nastup dosad. Vrlo je teško biti narodni pjevač, neki kažu slušaš njih kako zavijaju, ali nije lako i ti si ovo iznijela na najbolji mogući način", pohvalio ju je Mario Roth.

