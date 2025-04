Nitko nije znao da je trudna! Naša pjevačica na špici pokazala već poveći trudnički trbuh

Dunja Ercegović na špici je pokazala trudnički trbuh, skrivala je da je trudna.

Sunčana subota na zagrebačku špicu izmamila je puno poznatih lica, a jedno među njima bila je i naša pjevačica Dunja Ercegović.

Dunja Ercegović - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Nasmijana Dunja prošetala je špicom u crnoj haljini koja je pokazala i njen već poveći trudnički trbuh te tako otkrila da je trudna.

Dunja Ercegović - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Za njenu trudnoću nitko nije znao, a čini se kako u njoj itekako uživa jer nije skidala osmijeh s lica.

Dunja Ercegović - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

Dunja Ercegović je hrvatska kantautorica iz Splita, poznata po svojim glazbenim projektima Lovely Quinces i Bad Daughter.​

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler / CROPIX

Svoju glazbenu karijeru započela je kao Lovely Quinces, ističući se akustičnim folk-rock stilom. Njezin prvi EP, "No Room for Us", objavljen 2013. godine, privukao je pažnju kritike i publike. Kao Lovely Quinces nastupala je na festivalima poput SXSW-a te dijelila pozornicu s izvođačima poput Thurstona Moorea i Morcheebe. ​

Dunja Ercegović Foto: Davor Pongračić/Cropix

Nakon uspjeha s Lovely Quinces, Dunja je 2021. godine predstavila novi projekt pod nazivom Bad Daughter, kojim je istražila drugačiji glazbeni izričaj, kombinirajući elemente indie popa i elektronike. Debitantski album "Let Me Panic" osvojio je priznanja kritike i publike, uključujući nagradu Rock&Off za album godine te Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. ​

Dunja Ercegović Foto: Josip Moler/Cropix

Osim glazbene karijere, Dunja je aktivna i u drugim područjima, uključujući marketing i modu. Nedavno je najavila rad na novom materijalu za Bad Daughter, dok je projekt Lovely Quinces trenutno u mirovanju.

Dunja Ercegović Foto: Vlado Kos/Cropix

