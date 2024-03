Pogledajte trenutak kad su našoj mladoj pjevačici usred nastupa ispali zubi, komentari na ovaj prizor su urnebesni!

Mia Negovetić se u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u Vannu.

Pjevačica Mia Negovetić u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" imala je izazovan zadatak.

Nakon Ariane Grande, gljiva joj je sada dodijelila Vannu, a Mia je uoči nastupa priznala da joj zbog toga nije svejedno.

"Frka mi je ogromna i samo mi je važno da ona bude zadovoljna jer se poznajemo", rekla je Mia.

"Kad sam doznala da ću bit Vanna fraz me uhvatio, jer znam Vannu osobno", istaknula je, iako je već ranije pjevala Vannine pjesme, a i nastupala je s njom.

"Zanima me što će Vanna reći i nadam se da će biti zadovoljna", poručila je prije izlaska na pozornicu.

Mia je izvela pjesmu "Da ti nisam bila dovoljna", koju je Vanna pjevala u grupi ET.

Nastup baš i nije protekao potpuno po planu i u jednom trenutku su joj ispali umjetni zubi, no Mia je nastavila pjevati kao da se ništa nije dogodilo što je oduševilo žiri i sve u studiju.

Još veće oduševljenje, ali smijeh, izazvala ja kada je zube ubacila u Enisovu šalicu.

"Ostala sam bez zubi, ali dešava se", poručila je Mia nakon nastupa.

"Znači, takva je pjesma da zubi otpadaju", našalio se odmah Enis Bešlagić, a svi u studiju su prasnuli u smijeh.

"Grizla si, jako si zagrizla Vannu", nastavio je u istom tonu. "Mislim da će ona imat 1001 komentar. Moram priznat da je ovo najbolji detalj bio, da nikad u ovoliko sezone nisu nikom ispali zubi. Je li se to dogodilo i Vanni? Ako je, onda si je fantastično skinula. Što se tiče svega ostalog, sama znaš", završio je Enis pa je prepustio riječ kolegi iz žirija.

"Vratila si me Mia u neke sretne dane moga djetinjstva, kada je grupa ET žarila i palila našom scenom. Prošli put si mi zvučala kao Ariana Grande, a večeras si mi ipak malo više zvučala kao Mia nego kao Vanna, ali to ništa ne umanjuje. Imala si mote koje Vanna ima i bila si sjajna. I super mi je kako si se snašla u cijeloj toj situaciji sa zubima, to pokazuje koliko si ti profesionalna i koliko ozbiljno shvaćaš ovaj show", komentirao je Mario Roth.

"I koliko je dobro imat duple zube", dobacio je opet Enis.

"Tvoje vokalne sposobnosti znamo, ja sam isto večeras čula malo više Mije nego Vanne, ali i ti si sama rekla da imaš strahopoštovanje. Mia, ti si bombica", poručila joj je Minea.

"Scenski pokreti 100 posto, vokal 78 posto, duhovno slijeđenje objekta imitacije 47 posto. Znači sve to skupa bit će i više nego dovoljno za prolaz u sljedeći krug", našalio se malo Goran Navojec pa je također pohvalio Mijinu improvizaciju tijekom nastupa.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Crvena mini haljina savršeno je istaknula Mineinu nikad vitkiju figuru, poznato je i kako je izgubila čak 20 kila!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Zbog Aleksandre Prijović od 190 cm, neki bi voljeli izbjeći mračne ulice: "Ja ovo još nisam nikad vidio, volio bih da je tako i ostalo"

Ovo je Vannin nastup koji je Mia odradila: