Crvena mini haljina savršeno je istaknula Mineinu nikad vitkiju figuru, poznato je i kako je izgubila čak 20 kila!

Renata Končić Minea je u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato", zablistala u crvenoj haljinici.

Našu pjevačicu i televizijsku voditeljicu Renatu Končić Mineu gledamo i kao članicu žirija nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Već u prvoj emisiji dalo se naslutiti da će gledatelje svake nedjelje, osim samih nastupa, uveseljavati i Mineina izdanja, što je potvrdila svojim modnim odabirom u drugoj emisiji.

Ovaj put zablistala u crvenoj mini haljini koja je savršeno istaknula njezinu nikad vitkiju figuru, a u prvom planu bile su noge.

Minea nam je prije showa pričala i o svojem gubitku kilograma te je otkrila kako joj je to pošlo za rukom.

"U posljednje vrijeme ljudi mi znaju govoriti da super izgledam, pitaju se što se promijenilo i što sam radila. U principu sam promijenila prehranu i skinula sam u posljednje dvije i pol godine 20-ak kila i to se zaista vidi. To sam skidala polako, temeljito, zdravom prehranom, vježbanjem. Bilo mi je stalo da se dovedem u red, ali ne samo zbog izgleda, nego jer sam počela osjećati da mi smetaju neke stvari. Zaista sam se zdravo hranila, lagana prehrana s puno povrća i ribe, biram koje meso jedem, a osim prehrane tu je naravno i vježbanje. Čovjek zrači kad je sam zadovoljan sa sobom, kada ima svoj unutarnji mir, a meni je to najbitnije. Onda kad to štima, štima i sve ostalo", rekla je Minea.

Osim Minee, u žiriju showa "Tvoje lice zvuči poznato" gledamo i glumce Gorana Navojca i Enisa Bešlagića te pjevača Marija Rotha.