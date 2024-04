Evo kakvu je odluku Enis Bešlagić donio zbog Dina Dvornika, obznanio ju je pred kamerama: "Ljudi moji, kad mene ne bude..."

Luciano Plazibat se u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u Dina Dvornika.

Nakon Severine i Vuce, Luciano Plazibat se u šestoj emisiji transformirao u još jednog svojeg sugrađanina, Dina Dvornika.

"Ja mislim da je ovo splitska gljiva", našalio se Luciano prije nastupa. "Severina, Vuco, Dino - sveto trojstvo Splita", dodao je.

"Više mi je bitno da se ja zabavim, nego da budu neke wow ocjene", rekao je tijekom priprema.

"Samo da ostanem živ nakon nastupa i ja sam pobjednik ove epizode. Boli me briga što drugi kažu", poručio je te je priznao i kako mu je ovo najteži zadatak dosad.

Luciano je izveo je Dinov veliki hit "Ništa kontra Splita", u pratnji preslatkih i pretalentiranih plesačica i plesača.

Tijekom njegova nastupa plesali su i svi u studiju, uključujući žiri, a na kraju su ga nagradili i velikom aplauzom.

"Ostavite djecu", vikala je Minea, dok su mali plesači odlazili s pozornice.

"Kaže u pjesmi Dino je kriv dok je živ, je li tako? i to je nažalost većinom tako, mi ne znamo cijenit ljude dok su živi, nego kad odu onda govorimo kako su bili dobri, tako da jedan veliki aplauz za čovjeka koji je ovo obilježio, a to je Dino Dvornik. Imao sam priliku i čast upoznati i raditi s njegovim ocem. Luciano to je tvoj grad i ja smatram da nema patriotizma do lokal patriotizma. Ti si to otpjevao iz srca i duše, to se i vidjelo, tako da si za uvod napravio najbolju stvar, počeli smo s najboljim", rekao je Enis Bešlagić.

"Mislim da je ovo bila prava bomba za početak emisije. Evidentno je, Luciano, da se ti iz nedjelje u nedjelju tako dobro zabavljaš. Ti si meni sjajan iz emisije u emisiju. Ja vas molim i jedan pljesak za ovu mladost koju smo vidjeli na pozornici. Meni je moja pokojna baka uvijek govorila da na mladima svijet ostaje i to je zaista tako", komentirao je Mario Roth.



"Osim što je definitivno velika istina da zaista iz emisije u emisiju rasteš, vidi se da sve više uživaš, a i mi i publika sve više uživamo u tebi i hvala ti što si napravio ovako prekrasan put prema veličanstvenosti našeg Dine Dvornika", nahvalio ga je i Goran Navojec.

"Plakat ću", rekao je na to emotivni Luciano.

"Toliko si dostojanstveno iznio ovaj lik Dine Dvornika, da ti svaka čast na tome. Jako je teško donositi lik i djelo nekoga tko više nije među nama", započela je Minea, no onda ju je prekinuo Bešlagić.

"Ma ljudi moji, mene kad ne bude svi me imitirajte. Nemojte tko da bi me zaboravio, jeste ludi? I dobro i loše, samo me imitirajte. Kad me ne bude ova će se izjava ponavljat, tako da je ostavite", poručio je Enis i nasmijao sve redom.

"Samo ću ti reći još jednu lijepu i bitnu stvar. Te godine 1995. ja sam upoznala Dinu i to je bio moj prvi nastup na tom festivalu. Tako da si me raznježio. To su bili tulumi, Dino je bio jedna posebna osoba, o njemu ne moramo ni pričati, on je bio legenda, a prijatelju moj, ti si toliko dobar bio da je na znam stvarno di je tebi kraj", zaključila je Minea, kad je ponovno došla do riječi.

